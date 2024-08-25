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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
С началом операции в курской области на харьковском направлении рф уменьшила применение тактической авиации

С началом операции в курской области на харьковском направлении рф уменьшила применение тактической авиации

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 09:46  •  13765 просмотра

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С началом операции в курской области россияне значительно сократили применение тактической авиации на Харьковском направлении. Количество авиаударов уменьшилось в разы, хотя противник не отказался полностью от их использования.

С началом курской операции на Харьковском направлении россияне значительно уменьшили применение тактической авиации. Об этом сообщил спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На вопрос, было ли с началом курской операции ощутимо облегчение, Саранцев ответил: "Мы почувствовали облегчение только в тактической авиации, то есть противник на нашем направлении значительно уменьшил ее применение. Если у нас в предыдущие периоды было по 30-50 КАБов в сутки только на нашем участке, то сейчас, например за вчерашние сутки враг дважды наносил авиационные удары, использовав четыре КАБа и 11 неуправляемых авиационных ракет. Это значительно меньше чем за предыдущие периоды. Можно сказать в разы меньше".

Однако он отметил, что это не означает, что противник полностью отказался от использования тактической авиации.

Он активно использует на других направлениях, в частности на Сумщине, где было за вчера выброшено более 100 КАБов,

- сказал Саранцев.

На уточняющий вопрос, означает ли, что у них не хватает авиации, Саранцев ответил: "Здесь нельзя говорить о какой-то нехватке авиации (в рф - ред.)."

Дополнение

В Харьковской области украинским военным удается улучшать тактическое положение на определенных локациях, положительные моменты есть.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что сейчас есть несколько результатов проведения операции в курской области, в частности пополнение обменного фонда и остановка операции рф по нападению на Сумскую область.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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