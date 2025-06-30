З окупованої території вдалося повернути трьох підлітків - Єрмак

У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA з окупованої території вдалося врятувати трьох підлітків. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати трьох підлітків, які тривалий час перебували на тимчасово окупованих територіях. Всі врятовані підлітки, незважаючи на тиск та небезпеку, вчилися в українських школах онлайн й відмовлялися відвідувати російські школи