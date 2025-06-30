З окупованої території вдалося повернути трьох підлітків - Єрмак
Київ • УНН
В рамках ініціативи Bring Kids Back UA з окупованих територій врятовано трьох підлітків. Вони вчилися в українських школах онлайн попри тиск і відмовлялися відвідувати російські навчальні заклади.
У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA з окупованої території вдалося врятувати трьох підлітків. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати трьох підлітків, які тривалий час перебували на тимчасово окупованих територіях. Всі врятовані підлітки, незважаючи на тиск та небезпеку, вчилися в українських школах онлайн й відмовлялися відвідувати російські школи
Він зазначив, що наразі вони всі вже на підконтрольній території України, отримують допомогу й підтримку та планують вступати до вищих навчальних закладів, аби здобути освіту та будувати своє майбутнє в Україні.
Нагадаємо
До України вдалося повернути 17-річного хлопця, який тривалий час перебував в окупації, а згодом був змушений виїхати до росії.