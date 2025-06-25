З росії після окупації: до Києва вдалося повернути 17-річного українця

До України вдалося повернути 17-річного хлопця, який тривалий час перебував в окупації, а згодом був змушений виїхати до росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал радниці з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарії Зарівної.

За словами Зарівної, повернення відбулося в межах державної ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

В межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому 17-річного хлопця після тривалого перебування в окупації та вимушеного виїзду до росії

Вона повідомила, що під час повномасштабного вторгнення підліток залишився сам у селі, яке швидко опинилося під контролем окупантів.

На початку повномасштабного вторгнення він опинився сам у селі, яке дуже швидко захопили окупанти. Його мама та молодша сестра залишалися на підконтрольній Україні території, і зв’язок із ними майже зник