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З росії після окупації: до Києва вдалося повернути 17-річного українця

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Сімнадцятирічного хлопця повернули до України в межах ініціативи "Bring Kids Back UA" після тривалого перебування в окупації та вимушеного виїзду до росії. Підліток, який під час війни залишився сам, вже возз'єднався з родиною.

З росії після окупації: до Києва вдалося повернути 17-річного українця

До України вдалося повернути 17-річного хлопця, який тривалий час перебував в окупації, а згодом був змушений виїхати до росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал радниці з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарії Зарівної.

Деталі

За словами Зарівної, повернення відбулося в межах державної ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

В межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому 17-річного хлопця після тривалого перебування в окупації та вимушеного виїзду до росії

– заявила Дарія Зарівна.

Вона повідомила, що під час повномасштабного вторгнення підліток залишився сам у селі, яке швидко опинилося під контролем окупантів.

На початку повномасштабного вторгнення він опинився сам у селі, яке дуже швидко захопили окупанти. Його мама та молодша сестра залишалися на підконтрольній Україні території, і зв’язок із ними майже зник

– зазначила радниця.

За її словами, хлопець ухвалив складне рішення, намагаючись повернутися додому.

В умовах постійної небезпеки хлопець був змушений виїхати до росії в пошуках способу повернутися додому

– додала Зарівна.

Наразі, як повідомила вона, дитина вже в Україні та возз'єдналася з родиною.

Зарівна запевнила, що держава продовжить роботу з повернення всіх українських дітей.

Ми не зупинимось, поки кожна українська дитина не буде в безпеці

 – заявила радниця з комунікацій Офісу Президента.

Наразі сім'ї надають комплексну підтримку.

В Україну з тимчасово окупованих територій повернули ще чотирьох дітей12.06.25, 21:59 • 3750 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоВійна
Україна
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