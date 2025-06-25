З росії після окупації: до Києва вдалося повернути 17-річного українця
Київ • УНН
Сімнадцятирічного хлопця повернули до України в межах ініціативи "Bring Kids Back UA" після тривалого перебування в окупації та вимушеного виїзду до росії. Підліток, який під час війни залишився сам, вже возз'єднався з родиною.
До України вдалося повернути 17-річного хлопця, який тривалий час перебував в окупації, а згодом був змушений виїхати до росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал радниці з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарії Зарівної.
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За словами Зарівної, повернення відбулося в межах державної ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.
В межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому 17-річного хлопця після тривалого перебування в окупації та вимушеного виїзду до росії
Вона повідомила, що під час повномасштабного вторгнення підліток залишився сам у селі, яке швидко опинилося під контролем окупантів.
На початку повномасштабного вторгнення він опинився сам у селі, яке дуже швидко захопили окупанти. Його мама та молодша сестра залишалися на підконтрольній Україні території, і зв’язок із ними майже зник
За її словами, хлопець ухвалив складне рішення, намагаючись повернутися додому.
В умовах постійної небезпеки хлопець був змушений виїхати до росії в пошуках способу повернутися додому
Наразі, як повідомила вона, дитина вже в Україні та возз'єдналася з родиною.
Зарівна запевнила, що держава продовжить роботу з повернення всіх українських дітей.
Ми не зупинимось, поки кожна українська дитина не буде в безпеці
Наразі сім'ї надають комплексну підтримку.
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