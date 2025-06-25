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Из россии после оккупации: в Киев удалось вернуть 17-летнего украинца

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Семнадцатилетнего парня вернули в Украину в рамках инициативы "Bring Kids Back UA" после длительного пребывания в оккупации и вынужденного выезда в россию. Подросток, который во время войны остался один, уже воссоединился с семьей.

Из россии после оккупации: в Киев удалось вернуть 17-летнего украинца

В Украину удалось вернуть 17-летнего парня, который длительное время находился в оккупации, а впоследствии был вынужден выехать в россию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал советника по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины Дарии Заривной.

Детали

По словам Заривной, возвращение произошло в рамках государственной инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть домой 17-летнего парня после длительного пребывания в оккупации и вынужденного выезда в россию

– заявила Дария Заривная.

Она сообщила, что во время полномасштабного вторжения подросток остался один в селе, которое быстро оказалось под контролем оккупантов.

В начале полномасштабного вторжения он оказался один в селе, которое очень быстро захватили оккупанты. Его мама и младшая сестра оставались на подконтрольной Украине территории, и связь с ними почти исчезла

– отметила советник.

По ее словам, парень принял сложное решение, пытаясь вернуться домой.

В условиях постоянной опасности парень был вынужден выехать в россию в поисках способа вернуться домой

– добавила Заривная.

Сейчас, как сообщила она, ребенок уже в Украине и воссоединился с семьей.

Заривная заверила, что государство продолжит работу по возвращению всех украинских детей.

Мы не остановимся, пока каждый украинский ребенок не будет в безопасности

 – заявила советник по коммуникациям Офиса Президента.

Сейчас семье оказывают комплексную поддержку.

В Украину с временно оккупированных территорий вернули еще четверых детей12.06.25, 21:59 • 3750 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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