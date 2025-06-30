С оккупированной территории удалось вернуть трёх подростков - Ермак

В рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA с оккупированной территории удалось спасти троих подростков. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передаёт УНН.

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти троих подростков, которые длительное время находились на временно оккупированных территориях. Все спасенные подростки, несмотря на давление и опасность, учились в украинских школах онлайн и отказывались посещать российские школы - сообщил Ермак.

Он отметил, что сейчас они все уже на подконтрольной территории Украины, получают помощь и поддержку и планируют поступать в высшие учебные заведения, чтобы получить образование и строить свое будущее в Украине.

Напомним

В Украину удалось вернуть 17-летнего парня, который длительное время находился в оккупации, а затем был вынужден выехать в Россию.