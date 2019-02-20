З грудня минулого року бюджет отримав 7 млрд грн від розмитнення "євроблях"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. З грудня минулого року власники автомобілів на єврореєстрації сплатили за їх розмитнення 7 млрд грн. Про це заявила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.
"Станом на вчора (19 лютого - ред.), починаючи з грудня, коли набули чинності нові правила (розмитнення - ред.), коштів надійшло 7 млрд грн", - зазначила голова Казначейства.
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За її словами, загальна сума складається з безпосередньо податку, а також сплачених штрафних санкцій.
При цьому вона додала, що ці кошти будуть спрямовані на виплату пенсій.
Нагадаємо, станом на 15 лютого, до бюджету надійшло 6,6 млрд грн від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією.