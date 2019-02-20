З грудня минулого року бюджет отримав 7 млрд грн від розмитнення "євроблях"

КИЇВ. 20 лютого. УНН. З грудня минулого року власники автомобілів на єврореєстрації сплатили за їх розмитнення 7 млрд грн. Про це заявила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.