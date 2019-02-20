С декабря прошлого года бюджет получил 7 млрд грн от растаможки "евроблях"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. С декабря прошлого года владельцы автомобилей на еврореестрации оплатили за их растаможивания 7 млрд грн. Об этом заявила председатель Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз во время презентации публичного отчета, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на вчера (19 февраля - ред.), начиная с декабря, когда вступили в силу новые правила (растаможка - ред.), средств поступило 7 млрд грн", - отметила председатель Казначейства.
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По ее словам, общая сумма состоит из непосредственно налога, а также уплаченных штрафных санкций.
При этом она добавила, что эти средства будут направлены на выплату пенсий.
Напомним, на 15 февраля, в бюджет поступило 6,6 млрд грн от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.