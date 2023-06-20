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З чого складається ціна на світло - пояснили в Yasno

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Постачальник електроенергії YASNO на прикладі Дніпропетровської області пояснив як формується тариф на світло та як змінилась ціна для населення, передає УНН.

З чого складається ціна на світло - пояснили в Yasno

Деталі

YASNO на прикладі Дніпропетровської області показали, що входить у вартість електроенергії, де у цьому ланцюжку послуги постачальник електроенергії та як змінилась ціна для населення.

Ринкова ціна електроенергії має чотири складові:

  •  Тариф постачальника YASNO — 0,13 грн/кВт∙год. У даному випадку це тариф постачальника «Дніпропетровські енергетичні послуги», який забезпечує електроенергією все населення Дніпропетровщини. Цей тариф розраховує та затверджує НКРЕКП.
  •  Вартість послуг з передачі — 0,52 грн/кВт∙год. Це тариф національної енергетичної компанії «Укренерго». Він однаковий для усіх споживачів України.
  •  Вартість послуг оператора системи розподілу — 1,22 грн/кВт∙год. Її визначає Регулятор НКРЕКП для кожного окремого оператора розподілу. Для прикладу у нашій інфографіці ми взяли тариф «Дніпровських електромереж».
  •  Ціна закупівлі електроенергії на ринку «на добу наперед» — 3,57 грн/кВт∙год. Це єдина ціна на ринку, за якою всі постачальники купують електроенергію у конкретний момент часу.

    • Якщо скласти цифри, виходить ринкова вартість одного кВт∙год — 5,44 грн. З цієї суми побутовий споживач Дніпропетровщини тепер буде сплачувати 2,64 грн, а різницю у 2,8 грн компенсуватиме держава. До зміни тарифу 1-го червня держава покривала ще більшу різницю — 3,67 грн, що на рік коштувало їй понад 140 млрд грн. Зараз різниця між ринковою ціною та тарифом для населення змінилась, проте держава все ще буде доплачувати за кожний кіловат населення 51% його вартості.

    Доповнення

    Тарифи на електроенергію для населення до кінця року більше не підвищуватимуться. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко. З його слів, підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 грн/кВт-год було вимушеним кроком.

    Рішенням Кабінету Міністрів України тарифи на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год підвищились з 1 червня.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як буде працювати система субсидій після підвищення тарифів на світло - відповідь Мінсоцполітики

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