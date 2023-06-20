З чого складається ціна на світло - пояснили в Yasno
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Постачальник електроенергії YASNO на прикладі Дніпропетровської області пояснив як формується тариф на світло та як змінилась ціна для населення, передає УНН.
Деталі
YASNO на прикладі Дніпропетровської області показали, що входить у вартість електроенергії, де у цьому ланцюжку послуги постачальник електроенергії та як змінилась ціна для населення.
Ринкова ціна електроенергії має чотири складові:
Якщо скласти цифри, виходить ринкова вартість одного кВт∙год — 5,44 грн. З цієї суми побутовий споживач Дніпропетровщини тепер буде сплачувати 2,64 грн, а різницю у 2,8 грн компенсуватиме держава. До зміни тарифу 1-го червня держава покривала ще більшу різницю — 3,67 грн, що на рік коштувало їй понад 140 млрд грн. Зараз різниця між ринковою ціною та тарифом для населення змінилась, проте держава все ще буде доплачувати за кожний кіловат населення 51% його вартості.
Доповнення
Тарифи на електроенергію для населення до кінця року більше не підвищуватимуться. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко. З його слів, підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 грн/кВт-год було вимушеним кроком.
Рішенням Кабінету Міністрів України тарифи на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год підвищились з 1 червня.
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