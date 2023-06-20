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Из чего состоит цена на свет - объяснили в Yasno

Киев • УНН

 • 1140209 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Поставщик электроэнергии YASNO на примере Днепропетровской области объяснил как формируется тариф на свет и как изменилась цена для населения, передает УНН.

Из чего состоит цена на свет - объяснили в Yasno

Детали

YASNO на примере Днепропетровской области показали, что входит в стоимость электроэнергии, где в этой цепочке услуги поставщик электроэнергии и как изменилась цена для населения.

Рыночная цена электроэнергии имеет четыре составляющие:

  •  Тариф поставщика YASNO — 0,13 грн/кВт∙ч. В данном случае это тариф поставщика «Днепропетровские энергетические услуги», который обеспечивает электроэнергией все население Днепропетровщины. Этот тариф рассчитывает и утверждает НКРЭКУ.
  •  Стоимость услуг по передаче — 0,52 грн/кВт∙ч. Это тариф национальной энергетической компании «Укрэнерго». Он одинаков для всех потребителей Украины.
  •  Стоимость услуг оператора системы распределения — 1,22 грн/кВт∙ч. Ее определяет Регулятор НКРЭКУ для каждого отдельного оператора распределения. Для примера в нашей инфографике мы взяли тариф «Днепровских электросетей».
  •  Цена закупки электроэнергии на рынке «на сутки вперед» — 3,57 грн/кВт∙ч. Это единственная цена на рынке, по которой все поставщики покупают электроэнергию в конкретный момент времени.

    • Если сложить цифры, получается рыночная стоимость одного кВт∙ч — 5,44 грн. Из этой суммы бытовой потребитель Днепропетровщины теперь будет платить 2,64 грн, а разницу в 2,8 грн будет компенсировать государство. До изменения тарифа 1-го июня государство покрывало еще большую разницу — 3,67 грн, что в год стоило ему более 140 млрд грн. Сейчас разница между рыночной ценой и тарифом для населения изменилась, однако государство все еще будет доплачивать за каждый киловатт населения 51% его стоимости.

    Дополнение

    Тарифы на электроэнергию для населения до конца года больше не будут повышаться. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 грн/кВт-ч было вынужденным шагом.

    Решением Кабинета Министров Украины тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч повысились с 1 июня.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как будет работать система субсидий после повышения тарифов на свет - ответ Минсоцполитики

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