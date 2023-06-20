Из чего состоит цена на свет - объяснили в Yasno
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Поставщик электроэнергии YASNO на примере Днепропетровской области объяснил как формируется тариф на свет и как изменилась цена для населения, передает УНН.
Детали
YASNO на примере Днепропетровской области показали, что входит в стоимость электроэнергии, где в этой цепочке услуги поставщик электроэнергии и как изменилась цена для населения.
Рыночная цена электроэнергии имеет четыре составляющие:
Если сложить цифры, получается рыночная стоимость одного кВт∙ч — 5,44 грн. Из этой суммы бытовой потребитель Днепропетровщины теперь будет платить 2,64 грн, а разницу в 2,8 грн будет компенсировать государство. До изменения тарифа 1-го июня государство покрывало еще большую разницу — 3,67 грн, что в год стоило ему более 140 млрд грн. Сейчас разница между рыночной ценой и тарифом для населения изменилась, однако государство все еще будет доплачивать за каждый киловатт населения 51% его стоимости.
Дополнение
Тарифы на электроэнергию для населения до конца года больше не будут повышаться. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 грн/кВт-ч было вынужденным шагом.
Решением Кабинета Министров Украины тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч повысились с 1 июня.
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