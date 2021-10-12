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З Афганістану евакуювали перекладача, який 2008 року допоміг врятувати Байдена - ЗМІ

З Афганістану евакуювали перекладача, який 2008 року допоміг врятувати Байдена - ЗМІ

Київ • УНН

 • 18776 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. З Афганістану евакуювали перекладача, який 2008 року допоміг врятувати тодішнього сенатора США Джо Байдена, коли його гелікоптер здійснив екстрену посадку. Про це повідомляє УНН із посиланням на ABC News.

Деталі

Перекладач Аман Халілі та його сім’я були серед більше ніж 200 людей “групи ризику” в Пакистані. Наразі вони вже у безпечному місці. В організації евакуації брав участь держсекретар США Ентоні Блінкен.

Халілі подякував Блінкену, який здійснював телефонні дзвінки та допомагав скоординувати шлях групи евакуації. Також він подякував прем’єр-міністру Пакистану Імрану Хану за прийом евакуйованих після того, як вони вперше покинули Афганістан.

Додамо

Під час візиту до Афганістану 2008 року гелікоптер із тодішнім сенатором і нинішнім президентом США Джо Байденом, а також Джоном Керрі та Чаком Гейгелом через хуртовину здійснив аварійну посадку в долині, яку з великою ймовірністю могли атакувати таліби.

Група американських військовослужбовців та їхні афганські партнери допомагали рятувати пасажирів. Серед рятівників був і перекладач Аман Халілі.

Після того, як у серпні Байден завершив американську місію в Афганістані та вивів усі війська, Халілі попросив допомогти з евакуацією і поділився із ABC News повідомленням для Байдена: “Будь ласка, не забувайте мене та мою сімʼю. Будь ласка, знайдіть спосіб витягти мене”.

Контекст

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття.

Західні країни евакуювали своїх громадян і співробітників посольств.

Представник “Талібану” Забіхулла Муджахід 7 вересня оголосив про новий тимчасовий уряд.

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