З Афганістану евакуювали перекладача, який 2008 року допоміг врятувати Байдена - ЗМІ

Деталі

Перекладач Аман Халілі та його сім’я були серед більше ніж 200 людей “групи ризику” в Пакистані. Наразі вони вже у безпечному місці. В організації евакуації брав участь держсекретар США Ентоні Блінкен.

Халілі подякував Блінкену, який здійснював телефонні дзвінки та допомагав скоординувати шлях групи евакуації. Також він подякував прем’єр-міністру Пакистану Імрану Хану за прийом евакуйованих після того, як вони вперше покинули Афганістан.

Додамо

Під час візиту до Афганістану 2008 року гелікоптер із тодішнім сенатором і нинішнім президентом США Джо Байденом, а також Джоном Керрі та Чаком Гейгелом через хуртовину здійснив аварійну посадку в долині, яку з великою ймовірністю могли атакувати таліби.

Група американських військовослужбовців та їхні афганські партнери допомагали рятувати пасажирів. Серед рятівників був і перекладач Аман Халілі.

Після того, як у серпні Байден завершив американську місію в Афганістані та вивів усі війська, Халілі попросив допомогти з евакуацією і поділився із ABC News повідомленням для Байдена: “Будь ласка, не забувайте мене та мою сімʼю. Будь ласка, знайдіть спосіб витягти мене”.

Контекст

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття.

Західні країни евакуювали своїх громадян і співробітників посольств.

Представник “Талібану” Забіхулла Муджахід 7 вересня оголосив про новий тимчасовий уряд.