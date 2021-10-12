З Афганістану евакуювали перекладача, який 2008 року допоміг врятувати Байдена - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. З Афганістану евакуювали перекладача, який 2008 року допоміг врятувати тодішнього сенатора США Джо Байдена, коли його гелікоптер здійснив екстрену посадку. Про це повідомляє УНН із посиланням на ABC News.
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Перекладач Аман Халілі та його сім’я були серед більше ніж 200 людей “групи ризику” в Пакистані. Наразі вони вже у безпечному місці. В організації евакуації брав участь держсекретар США Ентоні Блінкен.
Халілі подякував Блінкену, який здійснював телефонні дзвінки та допомагав скоординувати шлях групи евакуації. Також він подякував прем’єр-міністру Пакистану Імрану Хану за прийом евакуйованих після того, як вони вперше покинули Афганістан.
Додамо
Під час візиту до Афганістану 2008 року гелікоптер із тодішнім сенатором і нинішнім президентом США Джо Байденом, а також Джоном Керрі та Чаком Гейгелом через хуртовину здійснив аварійну посадку в долині, яку з великою ймовірністю могли атакувати таліби.
Група американських військовослужбовців та їхні афганські партнери допомагали рятувати пасажирів. Серед рятівників був і перекладач Аман Халілі.
Після того, як у серпні Байден завершив американську місію в Афганістані та вивів усі війська, Халілі попросив допомогти з евакуацією і поділився із ABC News повідомленням для Байдена: “Будь ласка, не забувайте мене та мою сімʼю. Будь ласка, знайдіть спосіб витягти мене”.
Контекст
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