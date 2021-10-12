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Из Афганистана эвакуировали переводчика, который в 2008 году помог спасти Байдена - СМИ

Из Афганистана эвакуировали переводчика, который в 2008 году помог спасти Байдена - СМИ

Киев  •  УНН

 • 18749 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Из Афганистана эвакуировали переводчика, который в 2008 году помог спасти тогдашнего сенатора США Джо Байдена, когда его вертолет совершил экстренную посадку. Про этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Переводчик Аман Халили и его семья были среди более чем 200 человек “группы риска” в Пакистане. Сейчас они уже в безопасном месте. В организации эвакуации участвовал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Халили поблагодарил Блинкена, который осуществлял телефонные звонки и помогал скоординировать путь группы эвакуации. Также он поблагодарил премьер-министра Пакистана Имрана Хана за прием эвакуированных после того, как они впервые покинули Афганистан.

Добавим

Во время визита в Афганистан в 2008 году вертолет с тогдашним сенатором и нынешним президентом США Джо Байденом, а также Джоном Керри и Чаком Хейгел из-за метели совершил аварийную посадку в долине, которую с большой вероятностью могли атаковать талибы.

Группа американских военнослужащих и их афганские партнеры помогали спасать пассажиров. Среди спасателей был и переводчик Аман Халили.

После того, как в августе Байден завершил американскую миссию в Афганистане и вывел все войска, Халили попросил помочь с эвакуацией и поделился с ABC News сообщением для Байдена: “Пожалуйста, не забывайте меня и мою семью. Пожалуйста, найдите способ вытащить меня”.

Контекст

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.

Западные страны эвакуировали своих граждан и сотрудников посольств.

Представитель “Талибана” Забихулла Муджахид 7 сентября объявил о новом временном правительстве.

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