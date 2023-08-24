Юсов про спецоперацію з Мі-8 рф: "Це перша така складна операція"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов назвав спецоперацію, здійснену з російським гелікоптером Мі-8, першою складною операцією за існування незалежної України. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє УНН.
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“Це перша за існування незалежної України і перша від початку ганебної війни, вдалось реалізувати
таку складну операцію з 2014 року", - заявив Юсов.
Представник ГУР Міноборони сподівається, що ці напрацювання будуть корисними і в майбутньому для масштабування певних речей.
"Гелікоптер в Україні, увесь його вміст цілий і збережений, пілот живий. Двоє інших членів екіпажу не зорієнтувалися в ситуації, але так буває", - зазначив він.
Нагадаємо
Інформація про російський гелікоптер у Полтаві, який перелетів на одну з авіабаз ЗСУ з’явилась вдень 23 серпня.
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