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Юсов о спецоперации с Ми-8 рф: "это первая такая сложная операция".

Киев • УНН

 • 1997116 просмотра

Киев. 24 августа. УНН. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов назвал спецоперацию, осуществленную с российским вертолетом Ми-8, первой сложной операцией за существование независимой Украины. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает УНН.

Цитата

“Это первая за существование независимой Украины и первая с начала позорной войны, удалось реализовать
такую сложную операцию с 2014 года", - заявил Юсов.

Представитель ГУР Минобороны надеется, что эти наработки будут полезными и в будущем для масштабирования определенных вещей.

"Вертолет в Украине, все его содержимое цел и сохранен, пилот жив. Двое других членов экипажа не сориентировались в ситуации, но так бывает", - отметил он.

Напомним

Информация о российском вертолете в Полтаве, который перелетел на одну из авиабаз ВСУ появилась днем 23 августа.

ЧИТАЙТЕ также: Одна из лучших операций ГУР: Буданов рассказал, как удалось убедить российского пилота Ми-8 сесть в Полтаве и сдать вертолет

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