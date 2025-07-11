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Юридична підтримка від МХП для військових і ветеранів: масштаби, виклики та успішні кейси

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Компанія МХП через програму "МХП Поруч" надає правову допомогу військовим, ветеранам та їхнім родинам. За два роки програми сума отриманих виплат сягнула 120 мільйонів гривень.

Юридична підтримка від МХП для військових і ветеранів: масштаби, виклики та успішні кейси

У межах програми "МХП Поруч" компанія МХП надає правову допомогу військовим, ветеранам, родинам загиблих захисників, а також жителям громад, де працюють підприємства холдингу. Про масштаб підтримки, ключові виклики та найскладніші кейси розповів експерт із правового супроводу МХП Сергій Старовойт.

Деталі

Правовий напрямок став невіддільною частиною діяльності програми "МХП Поруч", яка працює з травня 2023 року. За словами Сергія Старовойта, вона забезпечує юридичну, психологічну та професійну підтримку захисників, їхніх родин, а також цивільних із понад 700 громад у 13 областях.

Ми сприяємо допомозі військовим частинам, надаємо психологічний та юридичний супровід, допомагаємо у професійній адаптації, працюють групи підтримки

- розповів Старовойт.

Юридичні запити надходять щодня. Військовим зазвичай потрібна допомога у взаємодії з частинами, підготовці рапортів на лікування чи ВЛК, а також в оскарженні рішень військових органів.

"Ми готуємо усі відповідні документи, повністю супроводжуємо військового до позитивного результату", — зазначив представник МХП.

Окремий блок супроводу — це робота з ветеранами. За словами Старовойта, до найпоширеніших запитів входять оформлення статусу учасника бойових дій, допомога у виплатах у зв’язку з пораненням або інвалідністю.

"На ці процеси потрібно постійно впливати. І коли ветеран до нас звертається, ми сприяємо у допомозі", — додав він.

Також юристи допомагають родинам загиблих: від збору документів до адвокатських запитів. Лише за два роки програми сума виплат, отриманих за підтримки МХП, сягнула 120 мільйонів гривень.

"Це й одноразова грошова допомога у зв’язку із загибеллю захисника, і додаткова нагорода у зв’язку з пораненням чи інвалідністю", — підкреслив Старовойт.

Програма не обмежується працівниками компанії. Юристи МХП працюють також із цивільними, зокрема родинами зниклих безвісти та жителями громад. За словами експерта, найбільше звернень стосується допомоги у зборі документів або пошуку інформації.

"Існує гаряча лінія 45-45, куди безпосередньо можуть звертатися цивільні за отриманням допомоги", — нагадав він.

Старовойт також наголосив на важливості обізнаності населення у правових питаннях. За його словами, все більше українців приходять на консультації вже з базовим розумінням своїх прав.

"Люди часто приходять з метою пересвідчення. Інформацією вони вже володіють, і це набагато спрощує процес", — пояснив експерт.

У програмі діє Telegram-канал "Сила ветеранів", де публікують новини законодавства й успішні кейси. Це допомагає бійцям і ветеранам розуміти, з чим можна звернутися по допомогу.

"Ми готуємо пакет документів, подаємо, і військові отримують ті кошти, які мали б бути виплачені без зайвих перешкод", — каже юрист.

Старовойт також поділився одним із найскладніших випадків: оформлення допомоги родині загиблого, у якого в документах була вказана неіснуюча особа як батько. Завдяки судовому супроводу вдалося довести, що особа вигадана, і добитися виплати коштів родині.

Юристи МХП працюють у зв’язці з координаторами, мобільними групами, психологами та соціальними працівниками, зокрема — в західних регіонах.

"Робота з родинами загиблих вимагає досвіду, знань і особливого підходу. До команди входять психологи, соціальні працівники — це комплексна підтримка", — підкреслив Сергій Старовойт.

За словами фахівця, головна цінність програми — в партнерстві з державою та постійній адаптації під нові виклики. Це дозволяє не лише вирішувати складні юридичні кейси, а й підтримувати тисячі українців у найважчі моменти.

Довідка

"‎МХП Поруч"‎ — програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Спрямована на співробітників та жителів громад, де присутні підприємства МХП. Програма підтримує військових, ветеранів та їхні родини під час служби та після повернення з війни: гуманітарна допомога військовим частинам; медобстеження, лікування і реабілітація; юридична та психологічна підтримка; соціальна реінтеграція; професійна адаптація та інклюзивні спортивні заходи.

"МХП — Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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