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Юридическая поддержка от МХП для военных и ветеранов: масштабы, вызовы и успешные кейсы

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Компания МХП через программу "МХП Рядом" оказывает правовую помощь военным, ветеранам и их семьям. За два года программы сумма полученных выплат достигла 120 миллионов гривен.

Юридическая поддержка от МХП для военных и ветеранов: масштабы, вызовы и успешные кейсы

В рамках программы "МХП Рядом" компания МХП оказывает правовую помощь военным, ветеранам, семьям погибших защитников, а также жителям общин, где работают предприятия холдинга. О масштабе поддержки, ключевых вызовах и самых сложных кейсах рассказал эксперт по правовому сопровождению МХП Сергей Старовойт.

Детали

Правовое направление стало неотъемлемой частью деятельности программы "МХП Рядом", которая работает с мая 2023 года. По словам Сергея Старовойта, она обеспечивает юридическую, психологическую и профессиональную поддержку защитников, их семей, а также гражданских лиц из более чем 700 общин в 13 областях.

Мы содействуем помощи воинским частям, оказываем психологическое и юридическое сопровождение, помогаем в профессиональной адаптации, работают группы поддержки

- рассказал Старовойт.

Юридические запросы поступают ежедневно. Военным обычно нужна помощь во взаимодействии с частями, подготовке рапортов на лечение или ВВК, а также в оспаривании решений военных органов.

"Мы готовим все соответствующие документы, полностью сопровождаем военного до положительного результата", — отметил представитель МХП.

Отдельный блок сопровождения — это работа с ветеранами. По словам Старовойта, в число наиболее распространенных запросов входят оформление статуса участника боевых действий, помощь в выплатах в связи с ранением или инвалидностью.

"На эти процессы нужно постоянно влиять. И когда ветеран к нам обращается, мы содействуем в помощи", — добавил он.

Также юристы помогают семьям погибших: от сбора документов до адвокатских запросов. Только за два года программы сумма выплат, полученных при поддержке МХП, достигла 120 миллионов гривен.

"Это и единовременная денежная помощь в связи с гибелью защитника, и дополнительная награда в связи с ранением или инвалидностью", — подчеркнул Старовойт.

Программа не ограничивается сотрудниками компании. Юристы МХП работают также с гражданскими, в частности семьями пропавших без вести и жителями общин. По словам эксперта, больше всего обращений касается помощи в сборе документов или поиске информации.

"Существует горячая линия 45-45, куда непосредственно могут обращаться гражданские за получением помощи", — напомнил он.

Старовойт также подчеркнул важность осведомленности населения в правовых вопросах. По его словам, все больше украинцев приходят на консультации уже с базовым пониманием своих прав.

"Люди часто приходят с целью переубеждения. Информацией они уже владеют, и это намного упрощает процесс", — пояснил эксперт.

В программе действует Telegram-канал "Сила ветеранов", где публикуют новости законодательства и успешные кейсы. Это помогает бойцам и ветеранам понимать, с чем можно обратиться за помощью.

"Мы готовим пакет документов, подаем, и военные получают те средства, которые должны были быть выплачены без лишних препятствий", — говорит юрист.

Старовойт также поделился одним из самых сложных случаев: оформление помощи семье погибшего, у которого в документах было указано несуществующее лицо как отец. Благодаря судебному сопровождению удалось доказать, что лицо вымышленное, и добиться выплаты средств семье.

Юристы МХП работают в связке с координаторами, мобильными группами, психологами и социальными работниками, в частности — в западных регионах.

"Работа с семьями погибших требует опыта, знаний и особого подхода. В команду входят психологи, социальные работники — это комплексная поддержка", — подчеркнул Сергей Старовойт.

По словам специалиста, главная ценность программы — в партнерстве с государством и постоянной адаптации под новые вызовы. Это позволяет не только решать сложные юридические кейсы, но и поддерживать тысячи украинцев в самые трудные моменты.

Справка

"МХП Рядом" — программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей общин, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь воинским частям; медобследование, лечение и реабилитация; юридическая и психологическая поддержка; социальная реинтеграция; профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.

"МХП — Громаде" — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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