Юрист назвав блефом спробу ФГВФО стягнути кошти з позичальників банку “Михайлівський”

“У Фонда відсутні оригінали цих документів (кредитних договорів — ред.), а тому на сьогоднішній момент він навіть не може звернутися до суду, щоб стягнути заборгованість. Тому все це нагадує блеф з боку працівників Фонду, які вимагають сплати за кредитними договорами, оригінали яких у них відсутні.

Тому потрібно отримати офіційно відповідь, у кого знаходяться оригінали документів. Якщо цих оригіналів немає, то сплата на рахунок Фонду ризикована”, — зауважив він.

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За його словами, так звана реструктуризація не створює жодних вигідних умов для позичальників банку “Михайлівський”. Більш того, вже найближчим часом може бути скасоване судове рішення, на підставі якого затверджені умови реструктуризації.

“На мій погляд, це більше нагадує „крик відчаю“. Навряд чи такі умови, які запропоновані Фондом, будуть вигідні для позичальників банку „Михайлівський“, це з одного боку.

З іншого боку, Фонд не надає якихось привілеїв щодо сплати заборгованості. Фактично з 19 травня 2016 року, питання щодо нікчемності договорів залишається не вирішеним і навіть була ухвала суду, яка забороняла сплачувати на користь Фонду будь — які кошти.

До того ж, окрім цього рішення суду, існує ще декілька рішень, які оскаржували неправомірні дії Фонду. Тому насправді будь-які нарахування штрафів та комісій за цими кредитами Фонд і так, на підставі діючого законодавства, не може робити. Тут немає ніякої „доброї волі Фонду“”, — пояснив він.

Нагадаємо, у судах триває боротьба за роздрібний кредитний портфель банку “Михайлівський”. ФК “Плеяда” придбала його ще до того, як банк було визнано неплатоспроможним, та разом з оригіналами кредитних договорів відступила фінансовій компанії “Фагор”. Проте ФГВФО після введення тимчасової адміністрації до банку, двічі визнав договір факторингу (передачі кредитного портфелю) між банком “Михайлівський” та ФК “Плеядою” нікчемним (за основними і додатковими підставами). Після того, як ФГВФО програв усі адміністративні суди, які констатували, що наказ ФГВФО про встановлення нікчемності договору протиправний та підлягає скасуванню, ФГВФО прийняв новий наказ про нікчемність договору за додатковими підставами.

При цьому, жодного рішення щодо недійсності договору між ФК Плеяда та ФК Фагор нарази не існує.

Умови реструктуризації ФГВФО затвердив на підставі рішення Київського апеляційного адміністративного суду. Проте експерти стверджують, що рішення Київського апеляційного адміністративного суду не вистоїть у Вищому адміністративному суді, оскільки воно грубо порушило норми Конституції України та є сумнівним за своїм змістом.