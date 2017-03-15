Юрист назвал блефом попытку ФГВФЛ взыскать средства с заемщиков банка "Михайловский"

"В Фонда отсутствуют оригиналы этих документов (кредитных договоров - ред.), а потому на сегодняшний момент он даже не может обратиться в суд, чтобы взыскать задолженность. Поэтому все это напоминает блеф со стороны работников Фонда, которые требуют уплаты по кредитным договорам, оригиналы которых у них отсутствуют.

Необходимо получить официально ответ, у кого находятся оригиналы документов. Если этих оригиналов нет, то уплата на счет Фонда рискованная", - отметил он.

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По его словам, так называемая реструктуризация не создает никаких выгодных условий для заемщиков банка "Михайловский". Более того, уже в ближайшее время может быть отменено судебное решение, на основании которого утверждены условия реструктуризации.

"На мой взгляд, это больше напоминает" крик отчаяния". Вряд ли такие условия, предложенные Фондом, будут выгодны для заемщиков банка "Михайловский", это с одной стороны.

С другой стороны, Фонд не предоставляет каких-либо привилегий по уплате задолженности. Фактически с 19 мая 2016 года, вопрос о ничтожности договоров остается нерешенным и даже было постановление суда, которое запрещало платить в пользу Фонда какие-либо средства.

К тому же, кроме этого решения суда, существует еще несколько решений, которые оспаривали неправомерные действия Фонда. Поэтому на самом деле любые начисления штрафов и комиссий по этим кредитам Фонд и так, на основании действующего законодательства, не может делать. Здесь нет никакой "доброй воли Фонда"", - пояснил он.

Напомним, в судах продолжается борьба за розничный кредитный портфель банка "Михайловский". ФК "Плеяда" приобрела его еще до того, как банк был признан неплатежеспособным, и вместе с оригиналами кредитных договоров уступила финансовой компании "Фагор". Однако ФГВФЛ после введения временной администрации в банк, дважды признал договор факторинга (передачи кредитного портфеля) между банком "Михайловский" и ФК "Плеяда" ничтожным (по основным и дополнительным основаниям). После того, как ФГВФЛ проиграл все административные суды, которые констатировали, что приказ ФГВФЛ об установлении ничтожности договора противоправный и подлежит отмене, ФГВФЛ принял новый приказ о ничтожности договора по дополнительным основаниям.

При этом, ни одного решения о недействительности договора между ФК Плеяда и ФК Фагор пока не существует.

Условия реструктуризации ФГВФЛ утвердил на основании решения Киевского апелляционного административного суда. Однако эксперты утверждают, что решение Киевского апелляционного административного суда не выстоит в Высшем административном суде, поскольку оно грубо нарушило нормы Конституции Украины и является сомнительным по своему содержанию.