Юридичний комітет Конгресу США сьогодні розпочне обговорення статтей щодо імпічменту Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Юридичний комітет Палати представників Конгресу США у середу, 11 грудня, розпочне обговорення статей імпічменту президента США Дональда Трампа, передає УНН із посилання на "Радіо Свобода".
Так, очікується, що дебати, які розпочнуться ввечері, триватимуть до наступного ранку. Обговорення завершиться голосуванням щодо того, чи вже в найближчі дні належить передавати зібрані матеріали всьому складу палати для остаточного голосування за імпічмент.
Нагадаємо, раніше голова Юридичного комітету Палати представників Джерольд Надлер заявив у неділю, що пункти звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту знаходяться в процесі розробки і комітет може провести голосування вже в найближчий тиждень.
Як повідомлялося раніше в УНН, представники Демократичної партії в комітеті з питань юстиції Палати представників Конгресу США оприлюднили у суботу, 7 грудня, доповідь про конституційні та історичні підстави для імпічменту президента США Дональда Трампа.
Останнього звинувачують у тому, що він намагався чинити тиск на керівництво України, з метою змусити розпочати розслідування проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена — потенційного суперника Трампа на виборах наступного року.