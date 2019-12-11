Юридический комитет Конгресса США сегодня начнет обсуждение статей о импичменте Трампа

Так, ожидается, что дебаты, которые начнутся вечером, продлятся до следующего утра. Обсуждение завершится голосованием относительно того, предстоит ли передавать собранные материалы всему составу палаты для окончательного голосования за импичмент уже в ближайшие дни.

Напомним, ранее глава Юридического комитета Палаты представителей Джерольд Надлер заявил в воскресенье, что пункты обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента находятся в процессе разработки и комитет может провести голосование уже в ближайшую неделю.

Как сообщалось ранее в УНН, представители Демократической партии в комитете по вопросам юстиции Палаты представителей Конгресса США обнародовали в субботу, 7 декабря, доклад о конституционных и исторических основаниях для импичмента президента США Дональда Трампа.

Последнего обвиняют в том, что он пытался оказать давление на руководство Украины, с целью заставить начать расследование против Хантера Байдена, сына Джо Байдена - потенциального соперника Трампа на выборах в следующем году.