ЮНЕСКО: уряди не встигають задовольнити попит на вищу освіту

“Відповідно до нового програмного документу, підготовленого експертами Всесвітньої доповіді з моніторингу освіти (ВДМО) і Міжнародного інституту планування освіти (МІПО) при ЮНЕСКО кількість учнів вузів подвоїлася до 207 млн осіб з 2000 по 2014 рр. Уряди ледве встигають за швидкозростаючим попитом в умовах значної нерівності в доступі до вищої освіти, коли оплата дорогого навчання лягає на плечі сімей, багатьом з яких це не по кишені”, — йдеться у повідомленні.

У повідомленні також зазначається, що нова доповідь під назвою “Шість способів забезпечити вищу освіту кожному” пропонує низку заходів, здатних зробити вищу освіту більш справедливою і фінансово доступною, в тому числі забезпечити, щоб розмір виплат студентів по кредиту не перевищував 15% від їх місячного доходу. Більш високий розмір виплат загрожує виключенням малозабезпечених з освітнього процесу.

“Створюючи і передаючи життєво необхідні знання, навички та основні цінності, вища освіта є наріжним каменем для досягнення цілей сталого розвитку. Попит на вищу освіту буде продовжувати рости. Уряди повинні реагувати, впроваджуючи цілий спектр нових стратегій, які забезпечать маргіналізованим групам населення доступ до освіти на основі особистих заслуг, а не привілеїв”, — заявила Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова.

Наголошується, що уряду не мають достатніх фінансів, щоб йти в ногу з темпами зростання, тому сім’ї змушені самостійно оплачувати навчання. У 2015 році в 26 країнах Європи домогосподарства оплачували 15% вартості вищої освіти. В інших країнах з високим рівнем доходів ці витрати були ще вище, склавши 40% в Австралії, 46% в США, 52% в Японії і 55% в Чилі.

Нагадаємо, 13 березня 2017 року результати соціологічного дослідження Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, проведеного спільно з “Юкрейніан соціолоджі сервіс” показало, що лише 26% населення погоджуються, що вища освіта в Україні дає можливості знайти хорошу роботу.