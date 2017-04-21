ЮНЕСКО: правительства не успевают удовлетворить спрос на высшее образование

"Согласно новому программному документу, подготовленному экспертами Всемирного доклада по мониторингу образования (ВДМО) и Международного института планирования образования (МИПО) при ЮНЕСКО количество учеников вузов удвоилась до 207 млн ​​человек с 2000 по 2014 гг. Правительство едва успевают за быстрорастущим спросом в условиях значительного неравенства в доступе к высшему образованию, когда оплата дорогостоящего обучения ложится на плечи семей, многим из которых это не по карману", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что новый доклад под названием "Шесть способов обеспечить высшее образование каждому" предлагает ряд мер, способных сделать высшее образование более справедливым и финансово доступным, в том числе, чтобы размер выплат студентов по кредиту не превышал 15% от их месячного дохода. Более высокий размер выплат грозит исключением малообеспеченных из образовательного процесса.

"Создавая и передавая жизненно необходимые знания, навыки и основные ценности, высшее образование является краеугольным камнем для достижения целей устойчивого развития. Спрос на высшее образование будет продолжать расти. Правительства должны реагировать, внедряя целый спектр новых стратегий, которые обеспечат маргинализованным группам населения доступ к образованию на основе личных заслуг, а не привилегий", - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Отмечается, что правительства не имеют достаточных финансов, чтобы идти в ногу с темпами роста, поэтому семьи вынуждены самостоятельно оплачивать обучение. В 2015 году в 26 странах Европы домохозяйства оплачивали 15% стоимости высшего образования. В других странах с высоким уровнем доходов эти расходы были еще выше, составив 40% в Австралии, 46% в США, 52% в Японии и 55% в Чили.

Напомним, 13 марта 2017 результаты социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного совместно с "Юкрейниан социолоджи сервис" показало, что только 26% населения соглашаются, что высшее образование в Украине позволяет найти хорошую работу.