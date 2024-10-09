Ймовірно, за межами міста: у Харкові пролунав вибух - ЗМІ
Київ • УНН
У Харкові стався вибух, ймовірно, за межами міста. Повітряні сили попередили про активність ворожої авіації на північному сході та пуски керованих авіабомб на Харківщині.
У Харкові пролунав вибух, ймовірно, за межами міста, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Міська та обласна влада наразі не коментувала інформацію про вибухи.
У Повітрчяних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" - було зазначено у повідомленні.
Згодом у Повітряних силах повідомили про пуски КАБів на Харківщині.