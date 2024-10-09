Ймовірно, за межами міста: у Харкові пролунав вибух - ЗМІ

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У Харкові стався вибух, ймовірно, за межами міста. Повітряні сили попередили про активність ворожої авіації на північному сході та пуски керованих авіабомб на Харківщині.

У Харкові пролунав вибух, ймовірно, за межами міста, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Міська та обласна влада наразі не коментувала інформацію про вибухи.

У Повітрчяних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" - було зазначено у повідомленні.

Згодом у Повітряних силах повідомили про пуски КАБів на Харківщині.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
suspilneСуспільне
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
kharkivХарків

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