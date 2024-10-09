Вероятно, за пределами города: в Харькове прогремел взрыв - СМИ
Киев • УНН
В Харькове произошел взрыв, вероятно, за пределами города. Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации на северо-востоке и пусках управляемых авиабомб на Харьковщине.
В Харькове прогремел взрыв, вероятно, за пределами города, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Городская и областная власть пока не комментировала информацию о взрывах.
В Воздушных силах предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
«Угроза применения авиационных средств поражения!» - было указано в сообщении.
Впоследствии в Воздушных силах сообщили о пусках КАБов на Харьковщине.