Єзерський про справу України в CAS: Швейцарії має бути соромно
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) повинен винести правомірне рішення, розглядаючи апеляційну заяву УАФ на рішення дисциплінарного комітету УЄФА, яким Україні присудили технічну поразку у матчі, що не відбувся зі Швейцарією. Про це заявив колишній захисник збірної України Володимир Єзерський, передає УНН із посиланням на zbirna.com.
"Хочеться сподіватися, що суд знайде правильний вихід із цього становища. Швейцарії має бути соромно, що ось таким чином вона може залишитися у когорті найсильніших збірних Європи. Все повинно вирішуватися у чесній боротьбі. А швейцарці, мабуть, вирішили перестрахуватися на випадок своєї невдачі...", - сказав Єзерський.
Як відомо, Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) зареєстрував апеляційну заяву УАФ на рішення дисциплінарного комітету УЄФА, яким Україні присудили технічну поразку у матчі зі Швейцарією, що так і не відбувся.
Україна наполягає на необхідності зіграти скасовану гру, а рішення про заборону виходити гравцям на поле вважає необгрунтованим і таким, що суперечить регламенту УЄФА.
За словами Андрія Павелка, УАФ буде відстоювати інтереси нашої збірної до кінця.
Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй "Швейцарія - Україна" був запланований на 17 листопада у місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, оскільки "ковід"-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників. Провести повторний тест їм і іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки - помістив всю нашу збірну на карантин.
18 листопада у проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких у команді Шевченко було щонайменше 13 осіб.
Після повернення до Києва збірники та представники делегації УАФ пройшли тестування на "ковід" у сертифікованій УЄФА лабораторії. І всі без винятку отримали негативні результати. Незважаючи на це, дисциплінарний комітет УЄФА присудив Україні технічну поразку.