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Єзерський про справу України в CAS: Швейцарії має бути соромно

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) повинен винести правомірне рішення, розглядаючи апеляційну заяву УАФ на рішення дисциплінарного комітету УЄФА, яким Україні присудили технічну поразку у матчі, що не відбувся зі Швейцарією. Про це заявив колишній захисник збірної України Володимир Єзерський, передає УНН із посиланням на zbirna.com.

Єзерський про справу України в CAS: Швейцарії має бути соромно

"Хочеться сподіватися, що суд знайде правильний вихід із цього становища. Швейцарії має бути соромно, що ось таким чином вона може залишитися у когорті найсильніших збірних Європи. Все повинно вирішуватися у чесній боротьбі. А швейцарці, мабуть, вирішили перестрахуватися на випадок своєї невдачі...", - сказав Єзерський.

Як відомо, Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) зареєстрував апеляційну заяву УАФ на рішення дисциплінарного комітету УЄФА, яким Україні присудили технічну поразку у матчі зі Швейцарією, що так і не відбувся.

Україна наполягає на необхідності зіграти скасовану гру, а рішення про заборону виходити гравцям на поле вважає необгрунтованим і таким, що суперечить регламенту УЄФА.

За словами Андрія Павелка, УАФ буде відстоювати інтереси нашої збірної до кінця.

Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй "Швейцарія - Україна" був запланований на 17 листопада у місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, оскільки "ковід"-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників. Провести повторний тест їм і іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки - помістив всю нашу збірну на карантин.

18 листопада у проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких у команді Шевченко було щонайменше 13 осіб.

Після повернення до Києва збірники та представники делегації УАФ пройшли тестування на "ковід" у сертифікованій УЄФА лабораторії. І всі без винятку отримали негативні результати. Незважаючи на це, дисциплінарний комітет УЄФА присудив Україні технічну поразку.

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