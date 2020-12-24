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Езерский о деле Украины в CAS: Швейцарии должно быть стыдно

Киев • УНН

 • 14621 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) должен вынести правомерное решение, рассматривая апелляционную заявление УАФ на решение дисциплинарного комитета УЕФА, которым Украине присудили техническое поражение в матче, который состоялся со Швейцарией. Об этом заявил бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский, передает УНН со ссылкой на zbirna.com.

Езерский о деле Украины в CAS: Швейцарии должно быть стыдно

"Хочется надеяться, что суд найдет правильный выход из этого положения. Швейцарии должно быть стыдно, что вот таким образом она может остаться в когорте сильнейших сборных Европы. Все должно решаться в честной борьбе. А швейцарцы, видимо, решили перестраховаться на случай своей неудачи...", - сказал Езерский.

Как известно, Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) зарегистрировал апелляционное заявление УАФ на решение дисциплинарного комитета УЕФА, которым Украине присудили техническое поражение в матче со Швейцарией, который так и не состоялся.

Украина настаивает на необходимости сыграть отмененную игру, а решение о запрете выходить игрокам на поле считает необоснованным и противоречащим регламенту УЕФА.

По словам Андрея Павелко, УАФ будет отстаивать интересы нашей сборной до конца.

Напомним, матч 6-го тура Лиги наций "Швейцария - Украина" был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, поскольку "ковид"-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Наоборот - поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было по меньшей мере 13 человек.

По возвращении в Киев сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на "ковид" в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты. Несмотря на это, дисциплинарный комитет УЕФА присудил Украине техническое поражение.

Украинские Национальные Новости

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