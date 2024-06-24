Євросоюз запровадив санкції проти 6 росіян, причетних до кібератак на країни ЄС та Україну
Київ • УНН
Європейський союз ввів санкції проти 6 росіян, причетних до кібератак на критично важливі об'єкти інфраструктури, урядові установи та основні служби, такі як охорона здоров'я та банківська справа, в країнах ЄС і на Україні.
Рада Європейського Союзу сьогодні, 24 червня, оголосила про запровадження нових санкцій проти шести росіян причетних до кібератак в країнах-членах ЄС та Україні. Про це йдеться у заяві пресслужби Ради ЄС, передає УНН.
Сьогодні Рада ЄС схвалила додаткові обмежувальні заходи щодо шести осіб, причетних до кібератак на інформаційні системи, пов'язані з критично важливою інфраструктурою, найважливішими державними функціями, зберіганням або обробкою секретної інформації та урядовими групами екстреного реагування в країнах-членах ЄС
Зазначається, що вперше обмежувальних заходів вживають щодо кіберзлочинців, які використовують кампанії з розповсюдження програм-вимагачів проти основних послуг, як-от охорона здоров'я та банківська справа.
До нового санкційного списку увійшли двоє членів Callisto group- Руслан Перетятько та Андрій Корінець. Callisto group - це група офіцерів російської військової розвідки, яка проводить кібероперації проти країн-членів ЄС і третіх країн за допомогою постійних фішингових кампаній, спрямованих на крадіжку конфіденційних даних у найважливіших державних структурах, включно з обороною і зовнішніми зв'язками.
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Також санкції запровадили проти Олександра Склянка та Миколи Черних із хакерської групи Armageddon, підтримуваної федеральною службою безпеки (фбс) рф. Вона, як зазначається, здійснювала різноманітні кібератаки, які завдали значний вплив на уряди країн-членів ЄС та України, зокрема за допомогою фішингових листів та кампаній із розповсюдження шкідливого ПЗ.
Крім того, під санкції потрапили Михайло Царьов і Максим Галочкін, ключові фігури в розгортанні шкідливих програм Conti і Trickbot, а також причетні до Wizard Spider.
Trickbot - це шкідлива програма-шпигун, створена і розроблена групою загроз Wizard Spider, яка проводила кампанії з кампанії з вимагання викупу в у різних секторах, включно з такими важливими послугами, як охорона здоров'я і банківська справа, і, отже, відповідає за значну економічну шкоду в країнах Європейського Союзу.
Доповнення
Прокурори Міжнародного кримінального суду розслідують ймовірні російські кібератаки на українську цивільну інфраструктуру як можливі військові злочини.