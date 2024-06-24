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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Евросоюз ввел санкции против 6 россиян, причастных к кибератакам на страны ЕС и Украину

Евросоюз ввел санкции против 6 россиян, причастных к кибератакам на страны ЕС и Украину

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 11:17  •  6651 просмотра

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Европейский союз ввел санкции против 6 россиян, причастных к кибератакам на критически важные объекты инфраструктуры, правительственные учреждения и основные службы, такие как здравоохранение и банковское дело, в странах ЕС и на Украине.

Совет Европейского Союза сегодня, 24 июня, объявил о введении новых санкций против шести россиян причастных к кибератакам в странах-членах ЕС и Украине.  Об этом говорится в заявлении пресс службы Совета ЕС, передает УНН

Сегодня Совет ЕС одобрил дополнительные ограничительные меры в отношении шести человек, причастных к кибератакам на информационные системы, связанные с критически важной инфраструктурой, важнейшими государственными функциями, хранением или обработкой секретной информации и правительственными группами экстренного реагирования в странах-членах ЕС

- говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые ограничительные меры принимаются в отношении киберпреступлений, использующих кампании по распространению программ-вымогателей против основных услуг, таких как здравоохранение и банковское дело.

В новый санкционный список вошли двое членов Callisto group - Руслан Перетятько и Андрей корешок. Callisto group-это группа офицеров российской военной разведки, которая проводит кибероперации против стран-членов ЕС и третьих стран с помощью постоянных фишинговых кампаний, направленных на кражу конфиденциальных данных в важнейших государственных структурах, включая оборону и внешние связи.

В НАТО согласовали варианты ответов на диверсии и кибератаки рф14 июня 2024, 14:05 • 26065 просмотров

Также санкции ввели против Александра Склянка и Николая Черных из хакерской группы Armageddon, поддерживаемой Федеральной службой безопасности (фбс) рф. Она, как отмечается, осуществляла различные кибератаки, которые оказали значительное влияние на правительства стран-членов ЕС и Украины, в частности с помощью фишинговых писем и кампаний по распространению вредоносного ПО.

Кроме того, под санкции попали Михаил Царев и Максим Галкин, ключевые фигуры в развертывании вредоносных программ Conti и Trickbot, а также причастные к Wizard Spider.

Trickbot-это вредоносная программа-шпион, созданная и разработанная группой угроз Wizard Spider, которая проводила кампании по вымогательству выкупа в в различных секторах, включая такие важные услуги, как здравоохранение и банковское дело, и, следовательно, несет ответственность за значительный экономический ущерб в странах Европейского Союза.

Дополнение 

Прокуроры Международного уголовного суда расследуют предполагаемые российские кибератаки на украинскую гражданскую инфраструктуру как возможные военные преступления.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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