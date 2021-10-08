Європейський Союз оновив перелік країн "зеленої зони": Україна залишиться в списку ще на два тижні

Деталі

Перелік, в якому наразі знаходиться 16 країн, почав діяти з 8 жовтня. З цього дня державам ЄС і Шенгенської зони рекомендовано поступово скасувати обмеження на поїздки усіх жителів країн зі списку.

Отже, на основі критеріїв і умов, визначених у рекомендаціях ЄС, з 8 жовтня країни-члени повинні поступово скасовувати обмеження на зовнішніх кордонах для громадян таких країн: Австралія, Бахрейн, Канада, Чилі, Йорданія, Кувейт, Нова Зеландія, Катар, Руанда, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Корея, Україна, Об'єднані Арабські Емірати, Уругвай, Китай (за умови взаємності).

Додамо

Включення до "зеленого переліку" не надає автоматичної можливості в'їзду на територію всіх держав-членів ЄС. Кінцеве рішення про внесення України в національні "зелені переліки" держави-члени ЄС ухвалюють самостійно.

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