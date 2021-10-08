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Европейский Союз обновил перечень стран "зеленой зоны": Украина останется в списке еще на две недели

Европейский Союз обновил перечень стран "зеленой зоны": Украина останется в списке еще на две недели

Киев  •  УНН

 • 22128 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Украина остается в списке стран с низким уровнем распространения коронавируса. Совет ЕС добавил в перечень стран "зеленой" зоны Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Европейского Совета.

Детали

Перечень, в котором сейчас находится 16 стран, начал действовать с 8 октября. С этого дня государствам ЕС и Шенгенской зоны рекомендовано постепенно отменить ограничения на поездки всех жителей стран из списка.

Итак, на основе критериев и условий, определенных в рекомендациях ЕС, с 8 октября страны-члены должны постепенно отменять ограничения на внешних границах для граждан следующих стран: Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Иордания, Кувейт, Новая Зеландия, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Китай (при условии взаимности).

Добавим

Включение в "зеленый список" не предоставляет автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС. Окончательное решение о внесении Украины в национальные "зеленые перечни" государства-члены ЕС принимают самостоятельно.

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