Європарламент закликає ЄС посилити санкції проти білорусі і звільнити всіх політичних в’язнів - ЗМІ
Київ • УНН
Європарламент закликав ЄС посилити санкції проти білорусі та звільнити 1400 політичних в'язнів, яких там утримують.
Європейський парламент ухвалив рекомендаційну резолюцію із закликом до ЄС посилити обмеження щодо білорусі і звільнити всіх 1400 політичних в’язнів. Про це написав на своїй сторінці у X журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк, передає УНН.
Європейський парламент переважною більшістю голосів ухвалив рекомендаційну резолюцію, яка закликає ЄС посилити санкції щодо білорусі і звільнити всіх 1400 політичних в’язнів, у тому числі мого колегу з Радіо Свобода Ігара Лосіка та його дружину Дарію
Нагадаємо
У липні 2023 року посли Європейського Союзу затвердили нові санкції проти білорусі. Обмеження проти білорусі стосуються загалом авіації та товарів подвійного призначення.
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