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Європарламент закликає ЄС посилити санкції проти білорусі і звільнити всіх політичних в’язнів - ЗМІ

Європарламент закликає ЄС посилити санкції проти білорусі і звільнити всіх політичних в’язнів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 22176 перегляди

Європарламент закликав ЄС посилити санкції проти білорусі та звільнити 1400 політичних в'язнів, яких там утримують.

Європейський парламент ухвалив рекомендаційну резолюцію із закликом до ЄС посилити обмеження щодо білорусі і звільнити всіх 1400 політичних в’язнів. Про це написав на своїй сторінці у X журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк, передає УНН.

Європейський парламент переважною більшістю голосів ухвалив рекомендаційну резолюцію, яка закликає ЄС посилити санкції щодо білорусі і звільнити всіх 1400 політичних в’язнів, у тому числі мого колегу з Радіо Свобода Ігара Лосіка та його дружину Дарію

 – написав Йозвяк.

Нагадаємо

У липні 2023 року посли Європейського Союзу затвердили нові санкції проти білорусі. Обмеження проти білорусі стосуються загалом авіації та товарів подвійного призначення.

У Білорусі КГБ здійснює тиск на українців08.02.24, 04:06 • 115565 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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