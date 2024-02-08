Європарламент закликає ЄС посилити санкції проти білорусі і звільнити всіх політичних в’язнів - ЗМІ

Європейський парламент ухвалив рекомендаційну резолюцію із закликом до ЄС посилити обмеження щодо білорусі і звільнити всіх 1400 політичних в’язнів. Про це написав на своїй сторінці у X журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк, передає УНН.

Європейський парламент переважною більшістю голосів ухвалив рекомендаційну резолюцію, яка закликає ЄС посилити санкції щодо білорусі і звільнити всіх 1400 політичних в’язнів, у тому числі мого колегу з Радіо Свобода Ігара Лосіка та його дружину Дарію – написав Йозвяк.

Нагадаємо

У липні 2023 року посли Європейського Союзу затвердили нові санкції проти білорусі. Обмеження проти білорусі стосуються загалом авіації та товарів подвійного призначення.

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