Европарламент призывает ЕС усилить сакции против беларуси и освободить всех политических заключенных - СМИ

Европейский парламент принял рекомендательную резолюцию с призывом к ЕС усилить ограничения в отношении беларуси и освободить всех 1400 политических заключенных. Об этом написал на своей странице в X журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк, передает УНН.

Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял рекомендательную резолюцию, призывающую ЕС усилить санкции в отношении Беларуси и освободить всех 1400 политических заключенных, в том числе моего коллегу с Радио Свобода Игара Лосика и его жену Дарию - написал Йозвяк.

Напомним

В июле 2023 года послы Европейского Союза утвердили новые санкции против Беларуси. Ограничения против Беларуси касаются в целом авиации и товаров двойного назначения.

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