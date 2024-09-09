Європа потребує "безпрецедентного" інвестиційного сплеску - звіт Центробанку ЄС

Європа має нарощувати інвестиції, у тому числі за рахунок спільних запозичень в рамках нової промислової стратегії, щоб не відставати від Сполучених Штатів і уникнути залежності від Китаю. Як пише Agence France-Presse, про це йдеться у звіті Європейського центрального банку, передає УНН.

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Минулого року голова ЄС Урсула фон дер Ляєн попросила Маріо Драгі, колишнього прем'єр-міністра Італії та голову Європейського центрального банку, відзвітувати про те, як ЄС може підвищити конкурентоспроможність в умовах зростання глобальної нестабільності та економічних викликів.

У доповіді Європейського центробанку міститься заклик до додаткових щорічних інвестицій у розмірі щонайменше 750-800 млрд євро, що становить майже 5% європейського ВВП. Драгі назвав це "безпрецедентним" кроком, більшим за План Маршалла з відбудови Європи після Другої світової війни. Виправдовує він його "екзистенціальним викликом", який стоїть перед блоком.

Вперше з часів холодної війни ми повинні по-справжньому побоюватися за наше самозбереження, і причина для об'єднаної відповіді ніколи не була такою переконливою - заявив Драгі на прес-конференції.

План Драгі налічує близько 170 пропозиціях. У ньому наголошується на необхідності подолання "інноваційного розриву" зі Сполученими Штатами та Китаєм. Він відзначив слабкість ЄС у сфері нових технологій, які будуть рушійною силою майбутнього зростання, та виступив за інвестиції для фінансування пріоритетів Європи - від зміцнення її оборонної промисловості до досягнення амбітних цілей декарбонізації, уникаючи при цьому залежності від китайських екологічно чистих технологій шляхом цільової підтримки окремих галузей.

Додамо

Посилаючись на історичний фонд ЄС з відновлення після Covid, Драгі сказав, що блок повинен випустити нові "спільні боргові інструменти для фінансування спільних інвестиційних проектів, які підвищать конкурентоспроможність і безпеку ЄС". Однак, усвідомлюючи протестні голоси, Драгі заявив, що спільні кредити стануть можливими лише тоді, коли "будуть виконані політичні та інституційні умови".

Інший шлях, за його словами, полягає в тому, щоб краще мобілізувати приватний капітал у блоці, виступаючи за прогрес у довготривалому прагненні до створення "союзу ринків капіталу" в ЄС.

Під час прес-конференції Фон дер Ляєн не торкнулася безпосередньо питання спільних запозичень, натомість вказала на національні внески та інші джерела надходжень, які підуть до бюджету ЄС.

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