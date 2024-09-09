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Європа потребує "безпрецедентного" інвестиційного сплеску - звіт Центробанку ЄС

Європа потребує "безпрецедентного" інвестиційного сплеску - звіт Центробанку ЄС

Київ • УНН

 • 30192 перегляди

Звіт пропонує масові інвестиції на рівні 5 відсотків ВВП для підвищення конкурентоспроможності ЄС. План, представлений Маріо Драгі, містить 170 пропозицій, включаючи спільні запозичення та розвиток нових технологій.

Європа має нарощувати інвестиції, у тому числі за рахунок спільних запозичень в рамках нової промислової стратегії, щоб не відставати від Сполучених Штатів і уникнути залежності від Китаю. Як пише Agence France-Presse, про це йдеться у звіті Європейського центрального банку, передає УНН.

Деталі

Минулого року голова ЄС Урсула фон дер Ляєн попросила Маріо Драгі, колишнього прем'єр-міністра Італії та голову Європейського центрального банку, відзвітувати про те, як ЄС може підвищити конкурентоспроможність в умовах зростання глобальної нестабільності та економічних викликів.

У доповіді Європейського центробанку міститься заклик до додаткових щорічних інвестицій у розмірі щонайменше 750-800 млрд євро, що становить майже 5% європейського ВВП. Драгі назвав це "безпрецедентним" кроком, більшим за План Маршалла з відбудови Європи після Другої світової війни. Виправдовує він його "екзистенціальним викликом", який стоїть перед блоком.

Вперше з часів холодної війни ми повинні по-справжньому побоюватися за наше самозбереження, і причина для об'єднаної відповіді ніколи не була такою переконливою

- заявив Драгі на прес-конференції.

План Драгі налічує близько 170 пропозиціях. У ньому наголошується на необхідності подолання "інноваційного розриву" зі Сполученими Штатами та Китаєм. Він відзначив слабкість ЄС у сфері нових технологій, які будуть рушійною силою майбутнього зростання, та виступив за інвестиції для фінансування пріоритетів Європи - від зміцнення її оборонної промисловості до досягнення амбітних цілей декарбонізації, уникаючи при цьому залежності від китайських екологічно чистих технологій шляхом цільової підтримки окремих галузей.

Додамо

Посилаючись на історичний фонд ЄС з відновлення після Covid, Драгі сказав, що блок повинен випустити нові "спільні боргові інструменти для фінансування спільних інвестиційних проектів, які підвищать конкурентоспроможність і безпеку ЄС". Однак, усвідомлюючи протестні голоси, Драгі заявив, що спільні кредити стануть можливими лише тоді, коли "будуть виконані політичні та інституційні умови".

Інший шлях, за його словами, полягає в тому, щоб краще мобілізувати приватний капітал у блоці, виступаючи за прогрес у довготривалому прагненні до створення "союзу ринків капіталу" в ЄС.

Під час прес-конференції Фон дер Ляєн не торкнулася безпосередньо питання спільних запозичень, натомість вказала на національні внески та інші джерела надходжень, які підуть до бюджету ЄС.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Португалії закликав ЄС готуватися до прийняття України. Він наголосив на необхідності фінансових та інституційних реформ у Євросоюзі для цього.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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