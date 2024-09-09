Европа нуждается в "беспрецедентном" инвестиционном всплеске - отчет Центробанка ЕС

Европа должна наращивать инвестиции, в том числе за счет совместных заимствований в рамках новой промышленной стратегии, чтобы не отставать от Соединенных Штатов и избежать зависимости от Китая. Как пишет Agence France-Presse, об этом говорится в отчете Европейского центрального банка, передает УНН.

Детали

В прошлом году председатель ЕС Урсула фон дер Ляйен попросила Марио Драги, бывшего премьер-министра Италии и председателя Европейского центрального банка, отчитаться о том, как ЕС может повысить конкурентоспособность в условиях роста глобальной нестабильности и экономических вызовов.

В докладе Европейского центробанка содержится призыв к дополнительным ежегодным инвестициям в размере не менее 750-800 млрд евро, что составляет почти 5% европейского ВВП. Драги назвал это "беспрецедентным" шагом, большим, чем План Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны. Оправдывает он его "экзистенциальным вызовом", который стоит перед блоком.

Впервые со времен холодной войны мы должны по-настоящему опасаться за наше самосохранение, и причина для объединенного ответа никогда не была такой убедительной - заявил Драги на пресс-конференции.

План Драги насчитывает около 170 предложений. В нем отмечается необходимость преодоления "инновационного разрыва" с Соединенными Штатами и Китаем. Он отметил слабость ЕС в сфере новых технологий, которые будут движущей силой будущего роста, и выступил за инвестиции для финансирования приоритетов Европы - от укрепления ее оборонной промышленности до достижения амбициозных целей декарбонизации, избегая при этом зависимости от китайских экологически чистых технологий путем целевой поддержки отдельных отраслей.

Добавим

Ссылаясь на исторический фонд ЕС по восстановлению после Covid, Драги сказал, что блок должен выпустить новые "совместные долговые инструменты для финансирования совместных инвестиционных проектов, которые повысят конкурентоспособность и безопасность ЕС". Однако, осознавая протестные голоса, Драги заявил, что совместные кредиты станут возможными только тогда, когда "будут выполнены политические и институциональные условия".

Другой путь, по его словам, заключается в том, чтобы лучше мобилизовать частный капитал в блоке, выступая за прогресс в долговременном стремлении к созданию "союза рынков капитала" в ЕС.

Во время пресс-конференции Фон дер Ляйен не коснулась непосредственно вопроса совместных заимствований, зато указала на национальные взносы и другие источники поступлений, которые пойдут в бюджет ЕС.

Напомним

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