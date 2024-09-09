Европа нуждается в "беспрецедентном" инвестиционном всплеске - отчет Центробанка ЕС

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

  •  106364 просмотра
Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

  •  88495 просмотра
Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

  •  102501 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

  •  100420 просмотра
Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

  •  72994 просмотра
публикации
Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

  •  52308 просмотра
Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

  •  72994 просмотра
Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)
Эксклюзив

  •  93749 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

  •  100420 просмотра
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  190707 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

  •  12589 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  123957 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  110593 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  117125 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

5 сентября 2024, 13:23  •  119198 просмотра
Актуальное
Европа нуждается в "беспрецедентном" инвестиционном всплеске - отчет Центробанка ЕС

Европа нуждается в "беспрецедентном" инвестиционном всплеске - отчет Центробанка ЕС

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 14:52  •  5449 просмотра

Read in English

Отчет предлагает массовые инвестиции на уровне 5 процентов ВВП для повышения конкурентоспособности ЕС. План, представленный Марио Драги, содержит 170 предложений, включая совместные заимствования и развитие новых технологий.

Европа должна наращивать инвестиции, в том числе за счет совместных заимствований в рамках новой промышленной стратегии, чтобы не отставать от Соединенных Штатов и избежать зависимости от Китая. Как пишет Agence France-Presse, об этом говорится в отчете Европейского центрального банка, передает УНН.

Детали

В прошлом году председатель ЕС Урсула фон дер Ляйен попросила Марио Драги, бывшего премьер-министра Италии и председателя Европейского центрального банка, отчитаться о том, как ЕС может повысить конкурентоспособность в условиях роста глобальной нестабильности и экономических вызовов.

В докладе Европейского центробанка содержится призыв к дополнительным ежегодным инвестициям в размере не менее 750-800 млрд евро, что составляет почти 5% европейского ВВП. Драги назвал это "беспрецедентным" шагом, большим, чем План Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны. Оправдывает он его "экзистенциальным вызовом", который стоит перед блоком.

Впервые со времен холодной войны мы должны по-настоящему опасаться за наше самосохранение, и причина для объединенного ответа никогда не была такой убедительной

- заявил Драги на пресс-конференции.

План Драги насчитывает около 170 предложений. В нем отмечается необходимость преодоления "инновационного разрыва" с Соединенными Штатами и Китаем. Он отметил слабость ЕС в сфере новых технологий, которые будут движущей силой будущего роста, и выступил за инвестиции для финансирования приоритетов Европы - от укрепления ее оборонной промышленности до достижения амбициозных целей декарбонизации, избегая при этом зависимости от китайских экологически чистых технологий путем целевой поддержки отдельных отраслей.

Добавим

Ссылаясь на исторический фонд ЕС по восстановлению после Covid, Драги сказал, что блок должен выпустить новые "совместные долговые инструменты для финансирования совместных инвестиционных проектов, которые повысят конкурентоспособность и безопасность ЕС". Однако, осознавая протестные голоса, Драги заявил, что совместные кредиты станут возможными только тогда, когда "будут выполнены политические и институциональные условия".

Другой путь, по его словам, заключается в том, чтобы лучше мобилизовать частный капитал в блоке, выступая за прогресс в долговременном стремлении к созданию "союза рынков капитала" в ЕС.

Во время пресс-конференции Фон дер Ляйен не коснулась непосредственно вопроса совместных заимствований, зато указала на национальные взносы и другие источники поступлений, которые пойдут в бюджет ЕС.

Напомним

Министр иностранных дел Португалии призвал ЕС готовиться к принятию Украины. Он отметил необходимость финансовых и институциональных реформ в Евросоюзе для этого.

Європейський центробанк оголосив про 2-річний перехідний період до запуску цифрового євро19 октября 2023, 00:24 • 299769 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

ЭкономикаНовости Мира
Эксклюзив
Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)
  •  93749 просмотра

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Эксклюзив
В МИД сообщили, сколько украинцев погибло за границей в прошлом году и в этом году
  •  57852 просмотра

В МИД сообщили, сколько украинцев погибло за границей в прошлом году и в этом году

Эксклюзив
Будьте осторожны в принятии важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 сентября
  •  83432 просмотра

Будьте осторожны в принятии важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 сентября

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 16:59  •  122375 просмотра

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 15:24  •  118100 просмотра

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 12:48  •  116009 просмотра

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе
7 сентября 2024, 12:23  •  97793 просмотра

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле
7 сентября 2024, 10:33  •  86888 просмотра

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже
7 сентября 2024, 08:58  •  70241 просмотра

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024
6 сентября 2024, 18:00  •  101758 просмотра

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024

Популярные

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

  •  72994 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

  •  100420 просмотра
Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

  •  102501 просмотра
Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

  •  88495 просмотра
Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

  •  106364 просмотра

Публикации

Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

  •  52308 просмотра
Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

  •  72994 просмотра
Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)
Эксклюзив

  •  93749 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

  •  100420 просмотра
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  190707 просмотра

Война

Россияне значительно активизировались на левобережье Днепра - спикер ОСУВ "Таврия"

Россияне значительно активизировались на левобережье Днепра - спикер ОСУВ "Таврия"

  •  384 просмотра
«Очередная попытка легитимизировать агрессию": Лубинец осудил незаконные выборы рф в оккупированном Крыму

«Очередная попытка легитимизировать агрессию": Лубинец осудил незаконные выборы рф в оккупированном Крыму

  •  2670 просмотра
МИД вызвал временно поверенного Ирана: в жесткой форме предупредили о поставках ракет в РФ

МИД вызвал временно поверенного Ирана: в жесткой форме предупредили о поставках ракет в РФ

  •  6562 просмотра
На Херсонщине россияне атаковали с дрона гражданскую машину, есть пострадавшие

На Херсонщине россияне атаковали с дрона гражданскую машину, есть пострадавшие

  •  5046 просмотра
Французские и китайские комплектующие: стало известно, из чего враг собирает один из типов своих разведывательных беспилотников

Французские и китайские комплектующие: стало известно, из чего враг собирает один из типов своих разведывательных беспилотников

  •  7561 просмотра

политика

«Очередная попытка легитимизировать агрессию": Лубинец осудил незаконные выборы рф в оккупированном Крыму

«Очередная попытка легитимизировать агрессию": Лубинец осудил незаконные выборы рф в оккупированном Крыму

  •  2670 просмотра
МИД вызвал временно поверенного Ирана: в жесткой форме предупредили о поставках ракет в РФ

МИД вызвал временно поверенного Ирана: в жесткой форме предупредили о поставках ракет в РФ

  •  6562 просмотра
Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

  •  8445 просмотра
Я поддерживаю разрешение Украине поражать российские военные цели - Грэм

Я поддерживаю разрешение Украине поражать российские военные цели - Грэм

  •  14847 просмотра
Шоу с часами не спасет главу АРМА Думу от ответственности за яхту медведчука - Мосийчук

Шоу с часами не спасет главу АРМА Думу от ответственности за яхту медведчука - Мосийчук

  •  9351 просмотра

Война

Россияне значительно активизировались на левобережье Днепра - спикер ОСУВ "Таврия"

Россияне значительно активизировались на левобережье Днепра - спикер ОСУВ "Таврия"

  •  384 просмотра
«Очередная попытка легитимизировать агрессию": Лубинец осудил незаконные выборы рф в оккупированном Крыму

«Очередная попытка легитимизировать агрессию": Лубинец осудил незаконные выборы рф в оккупированном Крыму

  •  2670 просмотра
МИД вызвал временно поверенного Ирана: в жесткой форме предупредили о поставках ракет в РФ

МИД вызвал временно поверенного Ирана: в жесткой форме предупредили о поставках ракет в РФ

  •  6562 просмотра
На Херсонщине россияне атаковали с дрона гражданскую машину, есть пострадавшие

На Херсонщине россияне атаковали с дрона гражданскую машину, есть пострадавшие

  •  5046 просмотра
Французские и китайские комплектующие: стало известно, из чего враг собирает один из типов своих разведывательных беспилотников

Французские и китайские комплектующие: стало известно, из чего враг собирает один из типов своих разведывательных беспилотников

  •  7561 просмотра

политика

«Очередная попытка легитимизировать агрессию": Лубинец осудил незаконные выборы рф в оккупированном Крыму

«Очередная попытка легитимизировать агрессию": Лубинец осудил незаконные выборы рф в оккупированном Крыму

  •  2670 просмотра
МИД вызвал временно поверенного Ирана: в жесткой форме предупредили о поставках ракет в РФ

МИД вызвал временно поверенного Ирана: в жесткой форме предупредили о поставках ракет в РФ

  •  6562 просмотра
Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

  •  8445 просмотра
Я поддерживаю разрешение Украине поражать российские военные цели - Грэм

Я поддерживаю разрешение Украине поражать российские военные цели - Грэм

  •  14847 просмотра
Шоу с часами не спасет главу АРМА Думу от ответственности за яхту медведчука - Мосийчук

Шоу с часами не спасет главу АРМА Думу от ответственности за яхту медведчука - Мосийчук

  •  9351 просмотра

Новости Бизнеса

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

  •  10153 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

  •  10508 просмотра
25+ лидеров поделятся стратегиями женской реализации на SHE Congress 2024

25+ лидеров поделятся стратегиями женской реализации на SHE Congress 2024

  •  17420 просмотра

Экономика

Во вторник в Украине не планируют применять графики отключений света

Во вторник в Украине не планируют применять графики отключений света

  •  4394 просмотра
Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

  •  8445 просмотра
Европа нуждается в "беспрецедентном" инвестиционном всплеске - отчет Центробанка ЕС

Европа нуждается в "беспрецедентном" инвестиционном всплеске - отчет Центробанка ЕС

  •  5857 просмотра
Подержанные авто из-за рубежа в августе покупали почти на четверть чаще: среди самых популярных Tesla

Подержанные авто из-за рубежа в августе покупали почти на четверть чаще: среди самых популярных Tesla

  •  7657 просмотра
Более 400 тысяч украинцев присоединились к бета-тесту Нацкешбека в Дії

Более 400 тысяч украинцев присоединились к бета-тесту Нацкешбека в Дії

  •  6868 просмотра

Киев

В Подольском районе Киева виднеется черный дым: горит СТО, предварительно без пострадавших

В Подольском районе Киева виднеется черный дым: горит СТО, предварительно без пострадавших

  •  14227 просмотра
В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции: продолжается эпидемиологическое расследование

В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции: продолжается эпидемиологическое расследование

  •  15887 просмотра
В столице планируют восстановить озеро Синее: уже есть соглашение с подрядчиком

В столице планируют восстановить озеро Синее: уже есть соглашение с подрядчиком

  •  17427 просмотра
В Киевской области продолжается крупный природный пожар: огонь быстро распространяется из-за ветра, радиационный фон в норме - ГСЧС

В Киевской области продолжается крупный природный пожар: огонь быстро распространяется из-за ветра, радиационный фон в норме - ГСЧС

  •  16458 просмотра
В центре столицы ремонтируют водопровод, ограничено движение по Бульварно-Кудрявской улице

В центре столицы ремонтируют водопровод, ограничено движение по Бульварно-Кудрявской улице

  •  21601 просмотра