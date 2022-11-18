Єврокомісія: падіння ракети у Польщі – результат масованих російських атак на українські міста

Цитата

“Нещодавній трагічний інцидент у Польщі є результатом масованої хвилі ракетних атак на українські міста росією, спрямовані на на цивільне населення і цивільну інфраструктуру. Ці атаки є грубим порушенням міжнародного права. росія повинна припинити свою незаконну війну. Європейський Союз залишається непорушним у своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України і її невід’ємного права на самооборону проти агресії росії відповідно до хартії ООН”, – сказав він.

Доповнення

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що падіння рекети було нещасним випадком.

Українських фахівців допустили на місце падіння ракети у Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, вони вже працюють, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.