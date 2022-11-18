Єврокомісія: падіння ракети у Польщі – результат масованих російських атак на українські міста
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що нещодавній трагічний інцидент у Польщі є результатом масованих російських атак на українські міста. Про це він заявив під час брифінгу у Києві з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, передає УНН.
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“Нещодавній трагічний інцидент у Польщі є результатом масованої хвилі ракетних атак на українські міста росією, спрямовані на на цивільне населення і цивільну інфраструктуру. Ці атаки є грубим порушенням міжнародного права. росія повинна припинити свою незаконну війну. Європейський Союз залишається непорушним у своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України і її невід’ємного права на самооборону проти агресії росії відповідно до хартії ООН”, – сказав він.
Доповнення
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що падіння рекети було нещасним випадком.
Українських фахівців допустили на місце падіння ракети у Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, вони вже працюють, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.