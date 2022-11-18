Еврокомиссия: падение ракеты в Польше – результат массированных российских атак на украинские города

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“Недавний трагический инцидент в Польше является результатом массированной волны ракетных атак на украинские города россией, направленной на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Эти атаки являются грубым нарушением международного права. россия должна прекратить свою незаконную войну. Европейский Союз остается незыблемым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и ее неотъемлемого права на самооборону против агрессии россии в соответствии с хартией ООН”, – сказал он.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что падение рэкеты было несчастным случаем.

Украинских специалистов допустили на место падения ракеты в Пшеводуве на востоке Польши у границы с Украиной, они уже работают, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.