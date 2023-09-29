Єврокомісія незабаром запропонує надати додаткове фінансування країнам, які хочуть приєднатися до ЄС - єврокомісар

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Наразі вісім країн мають офіційний статус кандидатів на вступ до ЄС - Албанія, Боснія і Герцеговина, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина і Україна - і дві країни, Грузія і Косово, є потенційними кандидатами.

Голова Європейського Союзу Шарль Мішель закликав ЄС бути готовим прийняти нових членів, а кандидатів - відповідати критеріям вступу до 2030 року.

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"Через пару тижнів ви побачите, як ми представимо новий погляд на розширення (ЄС- ред.) і пакет, який тепер включатиме 10 країн-кандидатів, або країн з європейською перспективою", - заявив комісар ЄС з питань розширення Олівер Варгеї.

"У цій доповіді ми не тільки хочемо рухатися вперед, але й надати засоби для прискореної інтеграції", - сказав він після зустрічі в Іспанії міністрів ЄС, які обговорювали, як Євороюз повинен підготуватися до прийому нових членів.

Варгеї сказав, що ЄС намагатиметься допомогти кандидатам швидше підготуватися до членства за допомогою плану зростання для Західних Балкан, щоб зменшити "економічний і соціальний розрив" між цими країнами і рештою ЄС.

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Згідно з планом, країни поступово отримають доступ до єдиного ринку ЄС з 450 мільйонами споживачів, де товари, послуги, робоча сила і капітал можуть вільно переміщатися, навіть до того, як вони стануть повноправними членами Європейського союзу.

"Ми хочемо створити можливість поступово інтегрувати ці країни в єдиний ринок ще до вступу, тому що це буде на користь як Європейського Союзу, так і країн-кандидатів", - сказав Варгеї.

За його словами, пропозиція Єврокомісії також передбачатиме виділення кандидатам більшої кількості коштів з боку ЄС для прискорення реформ, необхідних для вступу до блоку, що налічує 27 країн. Потенційні суми не уточнюються.