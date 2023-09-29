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Еврокомиссия вскоре предложит предоставить дополнительное финансирование странам, которые хотят присоединиться к ЕС - еврокомиссар

Киев • УНН

 • 155995 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Европейская комиссия в ближайшее время предложит ЕС предоставить больше средств странам, которые хотят вступить в Евросоюз, чтобы быстрее подготовиться к членству. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Варгеи, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В настоящее время восемь стран имеют официальный статус кандидатов на вступление в ЕС - Албания, Босния и Герцеговина, Молдова, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция и Украина - и две страны, Грузия и Косово, являются потенциальными кандидатами.

Председатель Европейского Союза Шарль Мишель призвал ЕС быть готовым принять новых членов, а кандидатов - соответствовать критериям вступления к 2030 году.

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"Через пару недель вы увидите, как мы представим новый взгляд на расширение (ЕС- ред.) и пакет, который теперь будет включать 10 стран-кандидатов, или стран с европейской перспективой", - заявил комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Варгеи.

"В этом докладе мы не только хотим двигаться вперед, но и предоставить средства для ускоренной интеграции", - сказал он после встречи в Испании министров ЕС, которые обсуждали, как Еворойз должен подготовиться к приему новых членов.

Варгеи сказал, что ЕС будет пытаться помочь кандидатам быстрее подготовиться к членству с помощью плана роста для Западных Балкан, чтобы уменьшить "экономический и социальный разрыв" между этими странами и остальным ЕС.

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Согласно плану, страны постепенно получат доступ к единому рынку ЕС с 450 миллионами потребителей, где товары, услуги, рабочая сила и капитал могут свободно перемещаться, даже до того, как они станут полноправными членами Европейского союза.

"Мы хотим создать возможность постепенно интегрировать эти страны в единый рынок еще до вступления, потому что это будет на пользу как Европейскому Союзу, так и странам-кандидатам", - сказал Варгеи.

По его словам, предложение Еврокомиссии также будет предусматривать выделение кандидатам большего количества средств со стороны ЕС для ускорения реформ, необходимых для вступления в блок, насчитывающий 27 стран. Потенциальные суммы не уточняются.

Украинские Национальные Новости

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