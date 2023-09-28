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Лідери ЄС та США 20 жовтня обговорить співпрацю та підтримку України

Лідери ЄС та США 20 жовтня обговорить співпрацю та підтримку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Вашингтоні 20 жовтня відбудеться саміт США-ЄС. Лідери європейського Союзу та Сполучених Штатів обговорять тісну співпрацю, зокрема, у підтримці України. Про це повідомили у пресслужбі Європейської ради, пише УНН.

Цитата

«Президент Байден буде радий вітати Президента Європейської Ради Шарля Мішеля та Президента Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн у Білому домі у п'ятницю, 20 жовтня 2023 року, на другому саміті США - ЄС з моменту вступу на посаду президента Байдена», - йдеться у повідомленні Європейської ради.

Деталі

Зазначається, що лідери переглянуть тісну співпрацю між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, включно з спільним зобов'язанням підтримувати Україну, яка захищає свій суверенітет, і змусити росію заплатити за її агресію.

На саміті також лідери продовжать роботу над зусиллями США та ЄС, спрямованими на прискорення розвитку глобальної економіки чистої енергії, заснованої на безпечних, стійких ланцюгах поставок, і продовжать співпрацю в галузі критично важливих і нових технологій, в тому числі в галузі цифрової інфраструктури та штучного інтелекту.

Вони також переглянуть спільні заходи щодо посилення економічної стійкості та вирішення пов'язаних з цим викликів.

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