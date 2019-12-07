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Євродепутати звернулися до Apple через позначення Криму “російським” — Точицький

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Депутати Європейського парламенту надіслали компанії Apple листа через відображення анексованих Криму та Севастополю “російськими” у застосунках компанії, повідомив у своєму Twitter представник України при Європейському союзі Микола Точицький, передає УНН

У листі євродепутати зокрема закликали виробника ґаджетів виправити позначення півострова у відповідності до міжнародного права.

“Неможливо ігнорувати страждання кримчан під російською анексією, в тому числі справу Олега Сенцова, кримського режисера та активіста, який став лауреатом премії Сахарова-2018 „За свободу думки“ після п’яти років несправедливого ув’язнення. Чимало інших кримських політичних ув’язнених і надалі утримуються в Росії за сфальшованими справами, і тривожне рішення Apple піддатися російскому геополітичному тиску замість визнати ці людські страждання мусить бути змінене”, — йдеться в листі, фото якого оприлюднив Точицький.

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Раніше стало відомо, що компанія Apple на території Росії почала відображати Крим і Севастополь “російською” територією в своєму додатку “Погода”. При цьому в материковій частині України і на анексованому півострові Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста не відображаються ні частиною України, ні частиною Росії.

Міністерство фінансів США пообіцяло перевірити, чи підпадають дії компанії Apple під режим санкцій через позначення Криму “російським”.

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В МЗС України заявили, що Україна домагатиметься того, щоб американська компанія Apple перестала відображати Крим російською територією у своїх додатках.

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