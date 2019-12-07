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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 10507 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103709 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 76760 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103713 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116313 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146570 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147404 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 183736 просмотра

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Евродепутаты обратились к Apple из-за обозначения Крыма "российским" — Точицкий

Евродепутаты обратились к Apple из-за обозначения Крыма "российским" — Точицкий

Киев  •  УНН

 • 10632 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Депутаты Европейского парламента направили компании Apple письмо из-за отражения аннексированных Крыма и Севастополя “российскими” в приложениях компании, сообщил в своем Twitter представитель Украины при Европейском союзе Николай Точицкий, передает УНН.

В письме евродепутаты, в частности, призвали производителя гаджетов исправить обозначения полуострова в соответствии с международным правом.

“Невозможно игнорировать страдания крымчан под российской аннексией, в том числе дело Олега Сенцова, крымского режиссера и активиста, который стал лауреатом премии Сахарова-2018 „За свободу мысли“ после пяти лет несправедливого заключения. Немало других крымских политических заключенных и в дальнейшем содержатся в России по сфальсифицированным делам и тревожное решение Apple подвергнуться российскому геополитическом давлению вместо того, чтобы признать эти человеческие страдания должна быть изменена”, — говорится в письме, фото которого обнародовал Точицкий.

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Ранее стало известно, что компания Apple на территории России начала отображать Крым и Севастополь “российской” территорией в своем приложении “Погода”. При этом в материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отражаются ни частью Украины, ни частью России.

Министерство финансов США пообещало проверить, подпадают действия компании Apple под режим санкций через обозначение Крыму “русским”.

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В МИД Украины заявили, что Украина будет добиваться того, чтобы американская компания Apple перестала отражать Крым российской территорией в своих приложениях.

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