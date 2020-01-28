Євробачення-2020: стало відомо, у якому півфіналі виступатиме Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У мерії нідерландського міста Роттердам, яке прийматиме цього року 65-й пісенний конкурс Євробачення, відбулася церемонія жеребкування півфіналів конкурсу, передає УНН з посиланням на трансляцію події.
Всі країни-учасниці, яких цього року — 41, розподілили в перший або другий півфінал. До того ж, кожна країна дізналася, в якій половині шоу вийде її представник.
Україна виступить у другій половині першого півфіналу, який пройде 12 травня. Також в першому півфіналі, але в першій половині виступатиме представник Російської Федерації.
За результатами жеребкування у першому півфіналі виступатимуть: Північна Македонія, Білорусь, Литва, Швеція, Словенія, Австралія, Ірландія, Росія, Норвегія, Кіпр, Хорватія, Азербайджан, Мальта, Ізраїль, Україна та Румунія.
У другому півфіналі: Австрія, Молдова, Польща, Сан-Марино, Сербія, Ісландія, Чеська Республіка, Греція, Естонія, Данія, Болгарія, Швейцарія, Фінляндія, Вірменія, Латвія, Грузія, Португалія та Албанія.
Церемонія жеребкування у Роттердамі:
Варто зазначити, що нещодавно в Україні були оголошені учасники Національного відбору.
Наприкінці листопада минулого року Європейський мовний союз представив офіційний логотип 65-го міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2020”, який пройде в Роттердамі (Нідерланди) з 12 по 16 травня 2020 року.