Євробачення-2020: оголошено учасників Національного відбору

“З 8 лютого почнеться Національний відбір на 65-й ювілейний конкурс Євробачення-2020. За можливість представити Україну в Нідерландах змагатимуться 16 конкурсантів”, — вказано у повідомленні.

До списку учасників увійшли:

[О] — український інді-поп гурт, володарі премії “Хіт року” за версією KissFM, приз у номінації “Свіжа кров” Jagermeister Music Awards, двічі фіналісти APPS Music & SZIGET, учасники понад 20 музичних фестивалів, серед яких Koktebel Jazz Fest, “Білі ночі”, Atlas Weekend, Waves Vienna та інші.

KHAYAT — молодий український артист та автор пісень, виступає в жанрі фольктроніка. Один із найяскравіших півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019, після участі в якому випустив дебютний альбом KHMIL’, що став синтезом електронної музики, етнічних мелодій та східних мотивів.

Assol — співачка, яка в п’ять років змогла підкорити український шоу-бізнес, півфіналістка вокального шоу “Голос країни”.

CLOUDLESS — бойзбенд, який здобув широку популярність 2017 року завдяки хіту “Між світами”, що став саундтреком до серіалу “Школа”. Пісні гурту часто звучать в українських серіалах і розважальних шоу.

GARNA — сольний проєкт української співачки Альони Левашевої в колаборації з музичним продюсером Олексієм Хорольським. Альона — авторка власних пісень, вокалістка симфонічного кросовер-оркестру Prime Orchestra й кавер-проєкту Manera.

Katya Chilly — відома українська співачка, музикантка й композиторка, хедлайнерка багатьох музичних фестивалів. У творчому доробку співачки 5 альбомів, трансляції на MTV, BBC, більше ніж 40 сольних концертів у Великобританії, понад 1000 — в Україні.

FO SHO — афроукраїнський хіп-хоп проект, створений на початку 2019 року. Сестри Бетті, Міріям і Сіона Ендале дуже пишаються своїм унікальним культурним походженням і демонструють його у своїх піснях та енергійних живих виступах, а їхня музика — це симбіоз сучасних жанрів від trap до hip-hop.

David Axelrod — відомий український співак, музикант і композитор.

Олександр Порядинський — співак і композитор, автор хітів, наймолодший переможець вокального шоу “Х-фактор”.

TVORCHI — молоді музиканти з Тернополя, які створюють музику, що слухає весь світ. Їхній хіт Believe за лічені дні увійшов у топ-10 у чартах Google Play в Україні.

GIO — молодий музикант, який працює в жанрі pop-music. Автор і композитор, учасник відомих вокальних шоу “Х-фактор” та “Голос країни”, також виступав разом з оркестром Lords of The Sound.

Jerry Heil — молода українська співачка, авторка й композиторка, “Прорив року” за версією премії Jager Music Awards, “Відкриття року” за версією журналу Viva, номінантка на музичну премію YUNA 2020 у категоріях: “Найкраща виконавиця”, “Найкраща пісня”, “Відкриття року”. Її “#ОХРАНА_ОТМЄНА” стала хітом, набравши 14 млн переглядів на YouTube та утримуючи лідерські позиції в iTunes.

KRUTЬ — співачка та бандуристка Марина Круть, яка почала свій музичний шлях п’ятнадцять років тому. Працює в унікальному стилі, поєднавши електронний саунд і старовинний інструмент навколо свого самобутнього голосу, та часто представляє Україну й сучасну українську музику на різних фестивалях і шоу-кейсах.

Еліна Іващенко — у музиці з п’яти років. Переможниця двох популярних вокальних шоу України (“Х-фактор” та “Голос. Діти”), радіоведуча, викладачка вокалу, володарка Гран-прі фестивалю “Чорноморські ігри-2018”.

Go-A — гурт, який у своїй творчості поєднав український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани й потужний гітарний драйв. Учасники найвідоміших музичних фестивалів (“Джаз Коктебель”, “Країна мрій”, “Гогольфест” та інших). Багато разів представляли українську музику в Ізраїлі, Польщі, Білорусі.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure — колаборація української електронної групи MOONZOO, яка працює в стилі Sad Dance (“танцювальна музика для тих, кому невесело”), й американського репера F.M.F. Sure. Дебютний альбом MOONZOO наприкінці 2018 року українські музичні ЗМІ одразу назвали одним із найкращих релізів року.

“Жеребкування, яке визначить порядок виступів у півфіналах відбудеться 22 січня. Трансляція Національного відбору в прямому ефірі пройдуть 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал) на телеканалах UA: Перший і СТБ”, — додається у повідомленні.

Зазначимо, що членами жюрі відбору стануть: Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Додамо, Європейський мовний союз представив офіційний логотип 65-го міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2020”, який пройде в Роттердамі (Нідерланди) з 12 по 16 травня 2020 року.