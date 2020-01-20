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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Евровидение-2020: объявлены участники Национального отбора

Киев • УНН

 • 17581 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня в Украине UA:Суспільне объявило участников Национального отбора конкурса Евровидение-2020, который пройдет в этом году в Нидерландах, передает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.

Евровидение-2020: объявлены участники Национального отбора

“С 8 февраля начнется Национальный отбор на 65-й юбилейный конкурс Евровидение-2020. За возможность представить Украину в Нидерландах будут соревноваться 16 конкурсантов”, — указано в сообщении.

В список участников вошли:

[О] — украинская инди-поп группа, обладатели премии “Хит года” по версии KissFM, приз в номинации “Свежая кровь” Jagermeister Music Awards, дважды финалисты APPS Music & SZIGET, участники более 20 музыкальных фестивалей, среди которых Koktebel Jazz Fest, “Белые ночи”, Atlas Weekend, Waves Vienna и другие.

KHAYAT — молодой украинский артист и автор песен, выступающий в жанре фольктроника. Один из самых ярких полуфиналистов национального отбора на Евровидение-2019, после участия в котором выпустил дебютный альбом KHMIL’, ставший синтезом электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов.

Assol — певица, которая в пять лет смогла покорить украинский шоу-бизнес, полуфиналистка вокального шоу “Голос страны”.

CLOUDLESS — бойзбенд, получивший широкую известность в 2017 году благодаря хиту “Между мирами”, ставший саундтреком к сериалу “Школа”. Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу.

GARNA — сольный проект украинской певицы Алены Левашевой в коллаборации с музыкальным продюсером Алексеем Хорольским. Алена — автор собственных песен, вокалистка симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra и кавер-проекта Manera.

Katya Chilly — известная украинская певица, музыкант и композитор, хедлайнерка многих музыкальных фестивалей. В творчестве певицы 5 альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании, более 1000 — в Украине.

FO SHO — афроукраинский хип-хоп проект, созданный в начале 2019 года. Сестры Бетти, Мариам и Сиона Ендале очень гордятся своим уникальным культурным происхождением и демонстрируют его в своих песнях и энергичных живых выступлениях, а их музыка — это симбиоз современных жанров от trap к hip-hop.

David Axelrod — известный украинский певец, музыкант и композитор.

Александр Порядинський — певец и композитор, автор хитов, самый молодой победитель вокального шоу “Х-фактор”.

TVORCHI — молодые музыканты из Тернополя, что создают музыку, которую слушает весь мир. Их хит Believe за считанные дни вошел в топ-10 в чартах Google Play в Украине.

GIO — молодой музыкант, работающий в жанре pop-music. Автор и композитор, участник известных вокальных шоу “Х-фактор” и “Голос страны”, также выступал вместе с оркестром Lords of The Sound.

Jerry Heil — молодая украинская певица, автор и композитор, “Прорыв года” по версии премии Jager Music Awards, “Открытие года” по версии журнала Viva, номинантка на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: “Лучшая исполнительница”, “Лучшая песня”, “Открытие года”. Ее “#ОХРАНА_ОТМЕНА” стала хитом, набрав 14 млн просмотров на YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes.

Krut — певица и бандуристка Марина Круть, которая начала свой музыкальный путь пятнадцать лет назад. Работает в уникальном стиле, соединив электронный саунд и старинный инструмент вокруг своего самобытного голоса, и часто представляет Украину и современную украинскую музыку на различных фестивалях и шоу-кейсах.

Элина Иващенко — в музыке с пяти лет. Победительница двух популярных вокальных шоу Украины (“Х-фактор” и “Голос. Дети”), радиоведущая, преподаватель вокала, обладательница Гран-при фестиваля “Черноморские игры-2018”.

Go-A — группа, что в своем творчестве соединила украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Участники самых известных музыкальных фестивалей (“Джаз Коктебель”, “Страна грез”, “Гогольфест” и другие). Много раз представляли украинскую музыку в Израиле, Польше, Беларуси.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure — коллаборация украинского электронной группы MOONZOO, которая работает в стиле Sad Dance (“танцевальная музыка для тех, кому невесело”), и американского рэпера FMF Sure. Дебютный альбом MOONZOO в конце 2018 года украинские музыкальные СМИ сразу назвали одним из лучших релизов года.

“Жеребьевка, которая определит порядок выступлений в полуфиналах состоится 22 января. Трансляция Национального отбора в прямом эфире пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) на телеканалах UA:Первый и СТБ”, — добавляется в сообщении.

Отметим, что членами жюри отбора станут: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Добавим, Европейский вещательный союз представил официальный логотип 65-го международного песенного конкурса “Евровидение-2020”, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года.

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