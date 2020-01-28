Евровидение-2020: стало известно, в каком полуфинале будет выступать Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В мэрии нидерландского города Роттердам, который будет принимать в этом году 65-й песенный конкурс Евровидение, состоялась церемония жеребьевки полуфиналов конкурса, передает УНН со ссылкой на трансляцию события.
Все страны-участницы, которых в этом году — 41, распределили в первый или второй полуфинал. К тому же, каждая страна узнала, в какой половине шоу выйдет ее представитель.
Украина выступит во второй половине первого полуфинала, который пройдет 12 мая. Также в первом полуфинале, но в первой половине будет выступать представитель Российской Федерации.
По результатам жеребьевки в первом полуфинале выступят: Северная Македония, Беларусь, Литва, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Россия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Украина и Румыния.
Во втором полуфинале: Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия, Чехия, Греция, Эстония, Дания, Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия, Грузия, Португалия и Албания.
Церемония жеребьевки в Роттердаме:
Стоит отметить, что недавно в Украине были объявлены участники Национального отбора.
В конце ноября прошлого года Европейский вещательный союз представил официальный логотип 65-го международного песенного конкурса “Евровидение-2020”, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года.