Евровидение-2020: стало известно, в каком полуфинале будет выступать Украины

Все страны-участницы, которых в этом году — 41, распределили в первый или второй полуфинал. К тому же, каждая страна узнала, в какой половине шоу выйдет ее представитель.

Украина выступит во второй половине первого полуфинала, который пройдет 12 мая. Также в первом полуфинале, но в первой половине будет выступать представитель Российской Федерации.

По результатам жеребьевки в первом полуфинале выступят: Северная Македония, Беларусь, Литва, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Россия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Украина и Румыния.

Во втором полуфинале: Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия, Чехия, Греция, Эстония, Дания, Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия, Грузия, Португалия и Албания.

Церемония жеребьевки в Роттердаме:

Стоит отметить, что недавно в Украине были объявлены участники Национального отбора.

В конце ноября прошлого года Европейский вещательный союз представил официальный логотип 65-го международного песенного конкурса “Евровидение-2020”, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года.