єВідновлення: поновлено подачу заяв на виплату грошової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Технічні роботи, пов’язані зі зміною серверів Реєстру пошкодженого та знищеного майна завершені. Громадяни знову зможуть подати через застосунок "Дія" нові заяви на виплату грошової допомоги в рамках програми "єВідновлення", пише УНН з посиланням на Telegram Міністерства відновлення України.
Цитата
"Успішно завершені технічні роботи, пов’язані зі зміною серверів Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Доступ до Реєстру відновлено у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окрім подачі заяви на виплату грошової допомоги, відновлено можливість внесення через Дію інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене житло.
Доповнення
У зв'язку з технічними роботами з 19:00 16 червня до 19 червня громадяни тимчасово не могли подати через застосунок "Дія" нові заяви на виплату грошової допомоги в рамках програми "єВідновлення".
Оновлений реєстр пошкодженого чи зруйнованого через російську агресію нерухомого майна почав діяти в Україні з 22 травня.
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