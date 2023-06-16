"єВідновлення": більше ніж на два дні буде призупинена подача заяв на виплату грошової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. З 19:00 16 червня орієнтовно до ранку 19 червня громадяни тимчасово не зможуть подати через застосунок "Дія" нові заяви на виплату грошової допомоги в рамках програми "єВідновлення", це пов’язано з технічними роботами. Повідомляється на сторінці у Telegram Міністерства відновлення України, пише УНН.
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У Мінвідновлення також додали, що у цей час не можна буде подати через "Дію" інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене майно.
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"Це пов’язано з технічними роботами та зміною серверів Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). На цей час доступ користувачів до роботи в Реєстрі буде обмежено", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві зазначили, що про відновлення доступу до РПЗМ та подання заяв єВідновлення буде повідомлено окремо.
Нагадаємо
В Україні з 22 травня почав діяти оновлений реєстр пошкодженого чи зруйнованого через російську агресію нерухомого майна.
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