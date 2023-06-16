"єВідновлення": более чем на два дня будет приостановлена подача заявлений на выплату денежной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. С 19:00 16 июня ориентировочно до утра 19 июня граждане временно не смогут подать через приложение "Дія" новые заявления на выплату денежной помощи в рамках программы "єВідновлення", это связано с техническими работами. Сообщается на странице в Telegram Министерства восстановления Украины, пишет УНН.
Детали
В Министерстве восстановления Украины также добавили, что в это время нельзя будет подать через "Дію" информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном имуществе.
Цитата
"Это связано с техническими работами и изменением серверов Реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПОМ). В настоящее время доступ пользователей к работе в Реестре будет ограничен", - говорится в сообщении.
В Министерстве отметили, что о восстановлении доступа к РПОМ и подачи заявлений будет сообщено отдельно.
Напомним
В Украине с 22 мая начал действовать обновленный реестр поврежденного или разрушенного из-за российской агрессии недвижимого имущества.
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