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"єВідновлення": более чем на два дня будет приостановлена подача заявлений на выплату денежной помощи

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. С 19:00 16 июня ориентировочно до утра 19 июня граждане временно не смогут подать через приложение "Дія" новые заявления на выплату денежной помощи в рамках программы "єВідновлення", это связано с техническими работами. Сообщается на странице в Telegram Министерства восстановления Украины, пишет УНН.

"єВідновлення": более чем на два дня будет приостановлена подача заявлений на выплату денежной помощи

Детали

В Министерстве восстановления Украины также добавили, что в это время нельзя будет подать через "Дію" информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном имуществе.

Цитата

"Это связано с техническими работами и изменением серверов Реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПОМ). В настоящее время доступ пользователей к работе в Реестре будет ограничен", - говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что о восстановлении доступа к РПОМ и подачи заявлений будет сообщено отдельно.

Напомним

В Украине с 22 мая начал действовать обновленный реестр поврежденного или разрушенного из-за российской агрессии недвижимого имущества.

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