"єВідновлення": более чем на два дня будет приостановлена подача заявлений на выплату денежной помощи

Детали

В Министерстве восстановления Украины также добавили, что в это время нельзя будет подать через "Дію" информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном имуществе.

Цитата

"Это связано с техническими работами и изменением серверов Реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПОМ). В настоящее время доступ пользователей к работе в Реестре будет ограничен", - говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что о восстановлении доступа к РПОМ и подачи заявлений будет сообщено отдельно.

Напомним

В Украине с 22 мая начал действовать обновленный реестр поврежденного или разрушенного из-за российской агрессии недвижимого имущества.

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