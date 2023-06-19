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еВосстановление: возобновлена подача заявлений на выплату денежной помощи

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Технические работы, связанные с изменением серверов Реестра поврежденного и уничтоженного имущества завершены. Граждане снова смогут подать через приложение "Дія" новые заявления на выплату денежной помощи в рамках программы "еВідновлення", пишет УНН со ссылкой на Telegram Министерства восстановления Украины.

еВосстановление: возобновлена подача заявлений на выплату денежной помощи

Цитата

"Успешно завершены технические работы, связанные с изменением серверов Реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПОМ). Доступ к Реестру восстановлен в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме подачи заявления на выплату денежной помощи, восстановлена возможность внесения через Дію информационного сообщения о поврежденном и уничтоженном жилье.

Дополнение

В связи с техническими работами с 19:00 16 июня до 19 июня граждане временно не могли подать через приложение "Дія" новые заявления на выплату денежной помощи в рамках программы "еВідновлення".

Обновленный реестр поврежденного или разрушенного из-за российской агрессии недвижимого имущества начал действовать в Украине с 22 мая.

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