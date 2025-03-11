ЄС запускає нову ініціативу для бізнесу на €1,6 млрд, в рамках програми економічного відновлення України
Київ • УНН
Європейський Союз має намір виділити €1,6 млрд для підтримки українських МСП через банки-партнери в рамках UIF. Програма передбачає пріоритетне фінансування бізнесу в постраждалих регіонах та підприємств з розмінування.
Європейський Союз продовжує розширювати операції з надання допомоги Україні у відновленні, цього тижня запустивши нову фінансову ініціативу в розмірі 1,6 мільярда євро в рамках Інвестиційної програми в Україні (UIF) для підтримки мікро-, малих і середніх підприємств (МСП) через банки-партнери.
Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, пише УНН.
Що це означає для бізнесу - кредити зі зниженими ризиками для банків, що робить фінансування більш доступним. Полегшення доступу до кредитів для підприємств, які працюють у постраждалих від війни регіонах. Пріоритетна підтримка компаній з розмінування, необхідних для відновлення України
Умови нової ініціативи в рамках UIF, за словами Юлії Свириденко:
50%+ фінансування спрямовується на підприємства у постраждалих від війни регіонах, внутрішньо переміщених підприємців, ветеранів або компанії, в яких вони працюють;
75 %+ фінансування призначено для МСП і 25% для МСП+;
До 60% грантів на проєкти, спрямовані на модернізацію виробництва, енергетичну безпеку та підприємства, які постраждали від війни;
50 %+ коштів необхідно використати на капітальні інвестиції.
Після схвалення Європейською комісією та урядом нове фінансування буде доступним у другій половині року. Українські підприємства вже можуть звертатися до банків-партнерів, щоб подати заявку на майбутнє фінансування. До них належать ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Кредобанк і Банк Львів, а незабаром приєднаються інші партнери.
Нагадаємо
2024 року Юлія Свириденко повідомила про початок грантової програми для молоді. На той момент надійшло 6 заявок, очікувалось зростання кількості бізнес-проєктів. Програма спрямована на утримання молоді в Україні.