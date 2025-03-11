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ЄС запускає нову ініціативу для бізнесу на €1,6 млрд, в рамках програми економічного відновлення України

Київ • УНН

 • 16531 перегляди

Європейський Союз має намір виділити €1,6 млрд для підтримки українських МСП через банки-партнери в рамках UIF. Програма передбачає пріоритетне фінансування бізнесу в постраждалих регіонах та підприємств з розмінування.

ЄС запускає нову ініціативу для бізнесу на €1,6 млрд, в рамках програми економічного відновлення України

Європейський Союз продовжує розширювати операції з надання допомоги Україні у відновленні, цього тижня запустивши нову фінансову ініціативу в розмірі 1,6 мільярда євро в рамках Інвестиційної програми в Україні (UIF) для підтримки мікро-, малих і середніх підприємств (МСП) через банки-партнери.

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, пише УНН.

Що це означає для бізнесу - кредити зі зниженими ризиками для банків, що робить фінансування більш доступним. Полегшення доступу до кредитів для підприємств, які працюють у постраждалих від війни регіонах. Пріоритетна підтримка компаній з розмінування, необхідних для відновлення України

- йдеться в повідомленні.

Умови нової ініціативи в рамках UIF, за словами Юлії Свириденко:

50%+ фінансування спрямовується на підприємства у постраждалих від війни регіонах, внутрішньо переміщених підприємців, ветеранів або компанії, в яких вони працюють;

75 %+ фінансування призначено для МСП і 25% для МСП+;

До 60% грантів на проєкти, спрямовані на модернізацію виробництва, енергетичну безпеку та підприємства, які постраждали від війни;

50 %+ коштів необхідно використати на капітальні інвестиції.

Після схвалення Європейською комісією та урядом нове фінансування буде доступним у другій половині року. Українські підприємства вже можуть звертатися до банків-партнерів, щоб подати заявку на майбутнє фінансування. До них належать ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Кредобанк і Банк Львів, а незабаром приєднаються інші партнери.

Нагадаємо

2024 року Юлія Свириденко повідомила про початок грантової програми для молоді. На той момент надійшло 6 заявок, очікувалось зростання кількості бізнес-проєктів. Програма спрямована на утримання молоді в Україні.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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