ЕС запускает новую инициативу для бизнеса на €1,6 млрд, в рамках программы экономического восстановления Украины
Киев • УНН
Европейский Союз намерен выделить €1,6 млрд для поддержки украинских МСП через банки-партнеры в рамках UIF. Программа предполагает приоритетное финансирование бизнеса в пострадавших регионах и предприятий по разминированию.
Европейский Союз продолжает расширять операции для оказания помощи Украине в восстановлении. Предполагается новая финансовая инициатива 1,6 миллиарда евро в рамках Инвестиционной программы в Украине (UIF) для поддержки микро-, малых и средних предприятий (МСП) через банки-партнеры.
Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, пишет УНН.
Что это означает для бизнеса - кредиты со сниженными рисками для банков, что делает финансирование более доступным. Облегчение доступа к кредитам для предприятий, которые работают в пострадавших от войны регионах. Приоритетная поддержка компаний по разминированию, необходимых для восстановления Украины
Условия новой инициативы в рамках UIF, по словам Юлии Свириденко:
50%+ финансирования направляется на предприятия в пострадавших от войны регионах, внутренне перемещенных предпринимателей, ветеранов или компании, в которых они работают;
75 %+ финансирования предназначено для МСП и 25% для МСП+;
До 60% грантов на проекты, направленные на модернизацию производства, энергетическую безопасность и предприятия, которые пострадали от войны;
50 %+ средств необходимо использовать на капитальные инвестиции.
После одобрения Европейской комиссией и правительством новое финансирование будет доступно во второй половине года. Украинские предприятия уже могут обращаться к банкам-партнерам, чтобы подать заявку на будущее финансирование. К ним относятся ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Кредобанк и Банк Львов, а вскоре присоединятся другие партнеры.
Напоминаем
В 2024 году Юлия Свириденко сообщила о начале грантовой программы для молодежи. На тот момент поступило 6 заявок, ожидалось увеличение количества бизнес-проектов. Программа направлена на удержание молодежи в Украине.